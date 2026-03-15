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Minas y Abril 2026: la grilla completa de recitales, cuándo será el festival y cuánto cuestan las entradas

Llega la 39° edición del festival Minas y Abril, uno de los clásicos del interior del país. Serán tres días de música con shows de rock, folclore, cumbia y más; en esta nota, todos los detalles.

El País
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15/03/2026, 12:26
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Recital de Luana 300 años de Montevideo
Público durante un festival al aire libre.
Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País

Uno de los principales festivales musicales del interior del Uruguay acaba de confirmar su grilla. Se trata de Minas y Abril, que entre el 10 y el 12 del próximo mes celebrará su 39° edición a puro show y tradición, en el Parque Rodó de Minas, en el departamento de Lavalleja.

La actividad comenzará el viernes 10 en una jornada en la que el rock del Río de la Plata será protagonista, de la mano de populares bandas de Argentina y Uruguay.

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El sábado, la grilla será extensa y combinará el folclore y el canto popular con la cumbia, abarcando un amplio rango de público. Y el domingo el cierre será a jornada completa, con actividades de criolla y recitales.

Las entradas para Minas y Abril 2026 se consiguen en Redtickets, donde se pueden comprar por día o para el festival completo. Para el 10 cuestan $ 500, para el 11, $ 450, y para el 12, $ 350. En tanto, el abono que asegura el ingreso a todas las jornadas vale $ 1.000.

Como es habitual, el evento —fundado en 1984 por el impulso de Santiago Chalar y Santos Inzaurralde— es a beneficio del Hospital Vidal y Fuentes y de las policlínicas del departamento.

La grilla de recitales de Minas y Abril 2026

Viernes 10 de abril - Desde las 18:30

  • Gnomo
  • Conociendo Rusia
  • Las Pastillas del Abuelo
  • La Vela Puerca
09 LA VELA PUERCA en Ferro
Sebastián Teysera, el Enano, en vivo en La Vela Puerca.
Foto: Ignacio Arnedo

Sábado 11 - Desde las 17:00

  • Otra Historia
  • Larbanois Carrero
  • Santiago Paravís
  • Herederos Para Vos
  • Nahuel Pennisi
  • Chacho Ramos
  • The La Planta
  • La 80 - 20
  • Yandira y Los Adas

Domingo 12

Desde las 09:00

  • Desfile de Caballería Gaucha
  • Homenaje a Santiago Chalar y Santos Inzaurralde
  • Ganadores del concurso La Guitarra de Chalar
  • Actividad de ruedo y criolla

Desde las 15:00

  • Copla Alta
  • Actividad de ruedo y criolla
  • Natalia Ortega
  • La Penúltima
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