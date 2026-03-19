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Festival del Olimar 2026: los 56 shows con entrada libre que tendrá el clásico de Treinta y Tres; cuándo serán

La 52° edición del Festival del Olimar, el evento que se realiza cada año en Semana de Turismo, anunció su grilla completa de música. Todos los recitales que habrá, día por día.

El País
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19/03/2026, 08:57
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Público en el show de Drexler (2).jpeg
Público durante el recital de Drexler en "Canelones suena bien".
Foto: Estefanía Leal

Además de la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata que inaugura la actividad, y de la tradicional Semana de la Cerveza de Paysandú, otro evento clásico se prepara para animar la Semana de Turismo: el Festival del Olimar, que va por su edición número 52.

Iniciado en 1973 y considerado un clásico de las festividades del interior, el festival se realizará entre el sábado 28 y el jueves 2 de abril; los primeros cuatro días recibirá solo a artistas nacionales, mientras que el miércoles tendrá un perfil rockero y el jueves uno tropical, con figuras que llegarán de Argentina, como las bandas Pericos, Turf y Ratones Paranoicos, o la estrella del cuarteto cordobés Luck Ra.

Minas y Abril 2026: la grilla completa de recitales, cuándo será el festival y cuánto cuestan las entradas

Se celebra con entrada libre y gratuita en el Parque del río Olimar, en Treinta y Tres, y la experiencia se completa con gastronomía y camping para vivir casi una semana completa en suelo del departamento, con extensas jornadas de entretenimiento y, claro, música

El sábado 28, domingo 29 y lunes 30 la actividad la abrirán los ganadores de un concurso de talentos. Cada jornada, los conciertos en vivo comenzarán a partir de las 18.00.

La grilla completa del Festival del Olimar 2026

SÁBADO 28
Jera Guyra
Re Dirección
Pablo Olalde
Santiago Echavalete
Braulio López
Marcelo Ledesma
Julieta Rada
Ruben Rada y Agarrate Catalina
Negrucho Mateu
Canario Martínez

DOMINGO 29
De Buena Madera
Los de Acá
Los del Medio
Diana Ramundey
Enzo Castro
Numa y El Alemán
Larbanois & Carrero y Emiliano y El Zurdo
Copla Alta
Toda América

LUNES 30
Bernardo Miraballes
Los Yaraví
Mario Martinelli
Matías Mandian
Alejandra Recoba
Pancho Ruiz
Solipalma
Jorge Nasser
CERNO
Catherine Vergnes

MARTES 31
De Tal Palo
Javier Seugi
Dúo Raíces
Diego Manara
Tantoman
José Ituarte
El Zucará
Anita Valiente
Manuel Díaz
Walter Zeballos
Tabaré Cardozo

tabare cardozo.jpg
Tabaré Cardozo y Agarrate Catalina.
Foto: Estefanía Leal.

MIÉRCOLES 1
Las 12 Vidas de Atenea
Joaquín Rojas
Rewind
Ghetto Reggae
La Triple Nelson
Los Pericos
Turf
Ratones Paranoicos

JUEVES 2
Bronko
Bola 8
Valentina Sosa
Rombai
The La Planta
Luck Ra
Matías Valdez
La Penúltima

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