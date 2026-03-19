Festival del Olimar 2026: los 56 shows con entrada libre que tendrá el clásico de Treinta y Tres; cuándo serán

Además de la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata que inaugura la actividad, y de la tradicional Semana de la Cerveza de Paysandú, otro evento clásico se prepara para animar la Semana de Turismo: el Festival del Olimar, que va por su edición número 52.

Iniciado en 1973 y considerado un clásico de las festividades del interior, el festival se realizará entre el sábado 28 y el jueves 2 de abril; los primeros cuatro días recibirá solo a artistas nacionales, mientras que el miércoles tendrá un perfil rockero y el jueves uno tropical, con figuras que llegarán de Argentina, como las bandas Pericos, Turf y Ratones Paranoicos, o la estrella del cuarteto cordobés Luck Ra.

Se celebra con entrada libre y gratuita en el Parque del río Olimar, en Treinta y Tres, y la experiencia se completa con gastronomía y camping para vivir casi una semana completa en suelo del departamento, con extensas jornadas de entretenimiento y, claro, música

El sábado 28, domingo 29 y lunes 30 la actividad la abrirán los ganadores de un concurso de talentos. Cada jornada, los conciertos en vivo comenzarán a partir de las 18.00.

La grilla completa del Festival del Olimar 2026

SÁBADO 28

Jera Guyra

Re Dirección

Pablo Olalde

Santiago Echavalete

Braulio López

Marcelo Ledesma

Julieta Rada

Ruben Rada y Agarrate Catalina

Negrucho Mateu

Canario Martínez

DOMINGO 29

De Buena Madera

Los de Acá

Los del Medio

Diana Ramundey

Enzo Castro

Numa y El Alemán

Larbanois & Carrero y Emiliano y El Zurdo

Copla Alta

Toda América

LUNES 30

Bernardo Miraballes

Los Yaraví

Mario Martinelli

Matías Mandian

Alejandra Recoba

Pancho Ruiz

Solipalma

Jorge Nasser

CERNO

Catherine Vergnes

MARTES 31

De Tal Palo

Javier Seugi

Dúo Raíces

Diego Manara

Tantoman

José Ituarte

El Zucará

Anita Valiente

Manuel Díaz

Walter Zeballos

Tabaré Cardozo

Tabaré Cardozo y Agarrate Catalina. Foto: Estefanía Leal.

MIÉRCOLES 1

Las 12 Vidas de Atenea

Joaquín Rojas

Rewind

Ghetto Reggae

La Triple Nelson

Los Pericos

Turf

Ratones Paranoicos

JUEVES 2

Bronko

Bola 8

Valentina Sosa

Rombai

The La Planta

Luck Ra

Matías Valdez

La Penúltima