El show de Banda Sabinera en Uruguay cambia de lugar: dónde se hará y cómo se reubicarán los sectores

El show de Banda Sabinera en Uruguay cambia de escenario. El proyecto integrado por músicos que durante décadas acompañaron a Joaquín Sabina en giras y grabaciones iba a presentarse el martes 24 de marzo en el Auditorio Nacional del Sodre, pero en los últimos días se anunció que el espectáculo se realizará en otra sala.

Según informó Leona Producciones, responsable del espectáculo, el concierto se trasladará a la sala Campodónico de El Galpón y será en la misma fecha. “Las entradas conservan total validez”, señala el comunicado, que además asegura que los tickets ya adquiridos serán reubicados “con absoluto respeto" hacia las ubicaciones originalmente previstas en el Auditorio Nacional del Sodre.

También se modificó el sistema de venta de entradas. En una primera instancia, cuando el espectáculo estaba previsto para el Auditorio Nacional del Sodre, los tickets se comercializaban a través de Tickantel; con el cambio de sala, la venta pasó a RedTickets. Solo quedan entradas disponibles para la platea central B de El Galpón, y cuestan 3300 pesos.

Bajo el lema “Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros”, el proyecto está integrado por músicos clave en la historia de Sabina: los guitarristas Antonio García de Diego y Jaime Asúa, la corista Mara Barros, la bajista Laura Gómez Palma y el baterista Paco Beneyto.

No es la primera vez que colaboradores históricos de Sabina visitan Uruguay para celebrar su obra. Mara Barros actuó en Montevideo en varias ocasiones: en 2023 presentó su disco solista Me nace del corazón, y en 2016 formó parte del espectáculo Noche Sabinera en el Teatro Solís. Aquella propuesta, que compartió con Antonio García de Diego y Pancho Varona, no solo repasó el cancionero del músico: en su segunda parte invitaba a integrantes del público a subir al escenario y convertirse en “Sabina por un día”.

Joaquín Sabina en su último show en Uruguay, el 29 de marzo. Foto: Leonardo Mainé / El País

En su debut en Montevideo, Banda Sabinera ofrecerá un repertorio de clásicos y recreará el clima que el público uruguayo pudo ver en los shows de Sabina a lo largo de los años, cuando el grupo quedaba al frente del escenario durante los cambios de vestuario del artista. En la última visita de Sabina a Uruguay, celebrada en marzo de 2024 en el Estadio Centenario, interpretaron “Camas vacías”, “Pacto entre caballeros” y “La canción más hermosa del mundo”.

Antes del show, Barros dialogó con El País y se refirió a la carga emocional de interpretar esas canciones sin su autor en escena. “Si bien ahora cruzamos el charco, no es igual: no es la misma gira ni son los mismos hoteles, ni es tanto tiempo, ni hay tantos días libres, ni están todos los compañeros ni todo el equipo técnico, ni voy a cobrar tan bien como cobraba. Pero, sobre todo, es que no lo voy a acompañar más a él”, dijo.

"Yo era muy consciente en cada concierto y se lo repetía mucho a mis compañeros: disfrutemos, porque no vamos a volver a cantar más con Joaquín. Yo que sé, el resumen final es una mezcla muy extraña, pero muy contradictoria y muy fiel a la verdad. He estado muy triste y he sido muy feliz”, comentó.