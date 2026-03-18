"¡FA!" y "Un poco de ruido": dos fenómenos que nacieron en YouTube, conquistan escenarios y vuelven a Uruguay

Una comunidad en torno al placer de compartir música. Eso es lo que proponen, cada uno en su estilo, Fiesta ¡FA! y Un poco de ruido, dos formatos argentinos que nacieron en YouTube pero que hace rato trascendieron la pantalla. Ambos llenan teatros y estadios cerrados, y esta semana retornan a Montevideo: Fiesta ¡FA! estará mañana en el Teatro de Verano y Un poco de ruido el viernes en el Antel Arena.

Definir ambos planes como recitales sería quedarse corto. Son, más bien, una experiencia. Y el secreto está en la sorpresa. Nicolás Tolcachier, uno de los creadores de ¡FA! —que tiene a Mex Urtizberea como rostro y anfitrión—, lo explica en diálogo con El País: “En tiempos de demanda constante, de pasar horas hundidos en el sillón buscando la película que queremos, de avasallarnos ante el infinito de las plataformas (...), en las Fiestas ¡FA! queremos que disfrutes del vértigo acolchonado de la sorpresa artística”. Y remata: “Desear la sorpresa es un gesto raro y hermoso. Es permitir que otro exista para uno”.

Con la sorpresa como punto de partida, ambos formatos se vuelven referencia en su área. ¡FA!, lanzado en 2021, se centra en la generación de encuentros en torno al diálogo y la unión de géneros. Un poco de ruido, nacido en 2023, pone el foco en la música y tiene a la cumbia como bandera. En los dos casos, la lógica es la misma: encontrarse, salirse de uno para producir algo que solo se completa en diálogo con el otro.

En el caso de ¡FA!, todo ocurre en la casa de Urtizberea. Actor, músico y conductor —con pasos por ciclos como Graduados, Cha Cha Cha y Pura Química—, el ciclo nace de una idea simple. “A mí me encanta mezclar gente”, le decía en 2022 a Rolling Stone Argentina. La idea era, además, una respuesta a la etapa más restrictiva de la pandemia. “Sentí que estaba la necesidad de juntarse. Empecé a ver videos de gente haciendo música al aire libre. La gente tenía la necesidad de encontrarse sin ningún barbijo, de confiar en el otro, de abrazarse. Faltaba eso. Y así surgió”, recordó.

El formato, grabado en su casa y publicado mensualmente en YouTube, se organiza en dos movimientos. Primero, una tertulia alrededor de una mesa: distintas figuras —de la música, la actuación y la literatura— conversan a partir de un eje común. Después, la música. Ya en el patio, con Urtizberea en teclados, la dinámica cambia: la idea es llevar a los invitados a un terreno inesperado.

De ahí surgen algunas de sus actuaciones más memorables: Santiago Motorizado cantando “No podrás” de Cristian Castro; Nito Mestre apropiándose de “Cirugía” de Dillom; Lali Espósito con “Amor descartable” de Virus; o La Joaqui reinterpretando “Se dice de mí”, popularizada por Tita Merello.

En el caso de Un poco de ruido, el anfitrión es Pinky SD, tecladista, acordeonista y productor especializado en música tropical. El proyecto, que a diferencia de ¡FA! se emite en vivo todos los miércoles de 21.00 a 23.00, propone una dinámica más clásica: cada semana, el trío que completan DJ Pipo y Damo recibe a un artista invitado en el estudio, y la charla se entrelaza con canciones.

En sus comienzos, el foco estuvo en revalorizar a artistas que fueron furor en la cumbia rioplatense durante la década de 2000, como Mc Caco, 18 Kilates, Miguelito, Román El Original y Grupo Play. Cada emisión incluye un espacio para “La zapada”, donde un grupo liderado por Pinky SD da paso a un enganchado de clásicos del invitado y versiones de éxitos del género.

“Desde el principio el objetivo fue darle un poco de valor a la cumbia, el golpe de calidad y de estética que necesitaba”, explicó el productor el año pasado a Infobae. “Que la gente vea la entrevista y conozca a la persona detrás de los artistas, que los vea jugar con nosotros y divertirse, ver su lado humano”.

Las secciones musicales de ambos formatos se convirtieron en su sello distintivo y rápidamente trascendieron las emisiones. En ¡FA!, las actuaciones se empezaron a publicar como videos independientes —la de Santiago Motorizado tiene 25 millones de reproducciones—; Un poco de ruido hizo lo propio con “La zapada”. Luego, ese material migró a Spotify y se consolidó como fenómeno musical. El siguiente paso, claro, era llevarlo a los escenarios.

Ambos juegan con eso que señalaba Tolcachier: la sorpresa. Sobre esa idea insiste Pinky SD en distintas entrevistas: el público asiste incluso sin saber quiénes van a participar. Esa confianza es parte del fenómeno. No por nada, los dos proyectos agotaron el Movistar Arena porteño.

En Uruguay ya tuvieron su recorrido. El primero fue el proyecto de Urtizberea, que en vivo se transforma en Fiesta ¡FA! y que se presentó en Sala del Museo en abril de 2024, con invitados sorpresa como Hugo Fattoruso, Ciro y Los Persas y El Plan de la Mariposa. Más adelante, en enero de 2025, Un poco de ruido tuvo su prueba local con dos funciones agotadas en Medio y Medio de Punta Ballena. Meses después se animó al Antel Arena y lo llenó.

Este viernes, el proyecto tendrá su segundo Antel Arena —también con entradas agotadas— y extenderá su alcance en Uruguay: el martes 31 actuará en la Semana de la Cerveza de Paysandú. En el caso de la Fiesta ¡FA! , los últimos ingresos se consiguen en Tickantel y los precios van de 1200 a 2100 pesos.

El éxito en los escenarios se complementa con la expansión de ambos proyectos. El año pasado, ¡FA! generó ¡FAlklore!, ideado por Urtizberea junto al rapero Milo J. Con foco en la música de raíz, el ciclo ya suma varias entregas en YouTube y dos discos editados por Sony Music Argentina, con invitados como Abel Pintos, Chaqueño Palavecino, Peteco Carabajal y Soledad Pastorutti.

Un poco de ruido, por su parte, no solo mantuvo “La zapada”, sino que empezó a sumar figuras de otros géneros para reimaginar su obra en clave tropical. “Cumbierizando” se titula el proyecto, que ya recibió a Mau & Ricky, Justin Quiles & Lenny Tavárez, y Juanes. A su vez, el ciclo trabaja en un disco con Luciano Pereyra titulado Ahora las bailamos. En diálogo con El País, el artista explicó que la idea es llevar sus canciones al terreno de la cumbia y compartir con invitados. Ya lanzó adelantos como “Porque aún te amo”, junto a Antonio Ríos.

En plena expansión, ¡FA! y Un poco de ruido vuelven a Montevideo con una propuesta que los une: celebrar la música y, sobre todo, la alegría de dejarse sorprender.