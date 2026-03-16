Cazzu llega al Antel Arena: la fecha del show y cuándo salen las entradas para ver "Latinaje" en Uruguay

La cantante argentina Cazzu volverá actuar en Montevideo en 2026, justo un año después de haber llenado el Teatro de Verano con la presentación de Latinaje, un disco que la expande más allá del trap para confirmarla como una artista vinculada a todo el mapa de la música latinoamericana.

Nacida Julieta Cazzuchelli, también actriz y escritora, dará el salto e irá a un lugar que puede tener el doble de capacidad que el Ramón Collazo. Es que Cazzu se presentará el 24 de octubre en el Antel Arena, y las entradas se pondrán en venta esta semana a través de Tickantel y la web del Antel Arena. Según supo Tv Show, los precios irán de $ 1.900 a $ 4.900.

La preventa iniciará el miércoles a las 10.00 y será exclusiva para tarjetas BBVA, mientras que la venta general se abrirá el viernes 20 a la misma hora. Ese mismo día se habilitará el beneficio de 2x1 para los socios de Club El País (cupos limitados). Produce Gaucho.

Cazzu es una de las artistas más interesantes de la escena argentina actual. Oriunda de la provincia de Jujuy, se inició en el ambiente de la cumbia y se consolidó como la Jefa del Trap con canciones como "Nada", "Mucha data" o "Loca", junto a Duki y Khea y que posteriormente tuvo un remix con Bad Bunny, con quien volvió a cantar este año en el Monumental de Núñez.

En abril del año pasado le dio un giro a su estilo al estrenar Latinaje, un álbum teñido de músicas latinoamericanas que va desde el folclore a la cumbia, y que la elevó a un nuevo nivel. Eso lo avalan la popularidad de canciones como "Con otra", y también el espectáculo teatral que montó para salir de gira y con el que deslumbró a una platea esencialmente femenina el 10 de octubre pasado en el Teatro de Verano.

En vivo, Latinaje tiene un desarrollo narrativo casi cinematográfico, con un relato que Cazzu lleva a cabo a través de sus canciones, rodeada de un cuerpo de baile y de una cuidada puesta en escena que proponen de alguna forma una experiencia casi inmersiva, que ahora llegará por primera vez al Antel Arena.

Además de su vuelta a Montevideo, Cazzu tiene confirmado otro concierto en Uruguay, el viernes 3 de abril en Paysandú, en el marco de la Semana de la Cerveza.