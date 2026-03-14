Muerdo: su vuelta a Montevideo, una inesperada colaboración con una uruguaya y su particular versión de un tango

Es un lunes atípico para Pascual Cantero. El músico español, que hace 15 años bautizó su proyecto como Muerdo, llegó hace menos de 48 horas a Buenos Aires y desde entonces casi no tuvo descanso. “La ciudad te agarra enseguida: son todos planes y movimientos; estoy atrapado por la furia”, bromea en diálogo telefónico con El País. “Volver a pisar Latinoamérica es maravilloso. Me reencuentro con una red de familia, amigos y compañeros que me llena de vida”.

Alcanza con recorrer sus historias de Instagram para confirmarlo. En las últimas horas se reencontró con Lola Parda, una de las integrantes de Perotá Chingó, con quien grabó canciones como “Coplas”, “Claridad” y “Semillas”, y hasta hubo un mediodía de asado y guitarra. La jornada seguirá por la noche, cuando se suba al escenario de la sala porteña Konex como invitado especial del ciclo que La Bomba del Tiempo mantiene allí desde hace años.

Todavía no sabe exactamente cuándo, pero en algún momento de la tarde tendrá que sentarse a ordenar el repertorio de Volver a donde nacen las canciones, el espectáculo que lo traerá este jueves 19 de marzo a Montevideo Music Box. El título ya anticipa parte de la idea: el artista deconstruirá canciones de sus seis discos para llevarlas a otro terreno. Acompañado por dos músicos multiinstrumentistas, las reimaginará en escena para generar vuelos inesperados y sorprender al público.

En esta ocasión, Muerdo —que pasó de presentarse en la Sala Camacuá en 2018 a llenar el Teatro Solís en 2023— decidió extender ese giro también al repertorio. Publicó un llamado en sus redes para que el público eligiera las canciones de la gira. Dio siete días de plazo y recibió más de 1000 comentarios en Instagram y otros 300 en Facebook. Ahora empieza a depurar la lista.

“Me toca sentarme un buen rato para procesar todo eso, pero me parece muy lindo armar el repertorio de manera colaborativa con el público, para rompar la cuarta pared desde el minuto cero”, explica. “Quiero integrarlo porque esta gira es especial para mí: es una reconexión emocional con canciones que hace años que no canto”.

La gira también tendrá invitados en cada ciudad. En Montevideo, adelanta, le gustaría compartir escenario con Lu Ferreira, quien abrió su concierto de 2023 en el Solís, y confirma la presencia de Meri Deal para estrenar una canción que compusieron juntos recientemente. “Surgió de forma muy natural”, cuen“Surgió de forma muy natural”, cuenta sobre el encuentro con la excantante de Toco Para Vos. “Ella me escribió para decirme que iba a pasar por Madrid y que quizás podíamos escribir algo juntos. Salió un tema hermoso”, asegura. “Creo que nos encontramos en un lugar común. Ella está evolucionando hacia un lugar más maduro y, en mi caso, me acerco un poco más al pop en esta incursión”.

La conexión de Muerdo con la música latinoamericana también atraviesa su trabajo reciente. Sinvergüenza (2024) lo refleja con claridad, y ahora el músico prepara un nuevo proyecto que vuelve a mirar hacia ese repertorio. Es un EP grabado junto al cantaor Diego Guerrero que reunirá seis relecturas de clásicos de la canción latinoamericana. Ya se pueden escuchar tres adelantos: “Ódiame”, popularizada por Julio Jaramillo; “Cara de payaso”, de Tito Rodríguez; y “Cambalache”, de Enrique Santos Discépolo.

En esta última —grabada junto a una big band de 20 músicos— el fraseo arrabalero y casi actoral que Julio Sosa imprimió en la versión más emblemática del tango se transforma en un arreglo que dialoga con el bolero y con la delicadeza de la sección de vientos. “Un espejo incómodo de este mundo patas arriba”, escribió Muerdo al presentarla ante sus seguidores cuando se publicó.

“La letra tiene una vigencia absoluta, lo que en parte es lamentable”, reflexiona. “Vivimos en un mundo en el que la moral está un poco extraviada, con los valores invertidos. Parece que todo vale, que todo sirve. Tiempos de guerra, de xenofobia, de invasiones, de persecución a lo diferente. Está bueno poder llamar la atención sobre estas cuestiones. Es necesario ponerlas sobre la mesa”.

Para el español, una forma de contrarrestar esa mirada desesperanzadora es el encuentro a través de las canciones. Y eso es lo que celebrará en Montevideo. “Me gustaría que la gente sea capaz de emocionarse y que nosotros también nos emocionemos. Que haya risa, llanto, complicidad. Y que la gente salga del show un poquito más ligera. Si se cumple eso, pues ya ha merecido la pena”.