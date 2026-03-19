¿Se hace el Cosquín Rock este sábado en la Rambla? El comunicado de la producción por el pronóstico de lluvias

El Cosquín Rock Uruguay 2026 podría cambiar de fecha. La nueva edición del festival, prevista para este sábado 21 de marzo en la Rambla de Punta Carretas, está sujeta a posibles modificaciones debido al pronóstico meteorológico adverso para esa jornada. Así lo informaron este jueves a través de sus redes oficiales.

“Ante las consultas recibidas por la realización de Cosquín Rock Uruguay este sábado, estamos monitoreando de cerca la situación meteorológica para tomar una decisión en las próximas horas”, señalaron en un comunicado. “Para nosotros es muy importante cuidar a nuestro público, artistas y a todos los que hacen posible el festival más grande de nuestro país”.

Aunque por el momento no se detallaron alternativas ni una eventual nueva fecha, la organización adelantó que cualquier novedad será comunicada por sus canales oficiales. “Todas las actualizaciones serán informadas a través de nuestras redes. Les pedimos que permanezcan atentos para seguir de cerca la situación”, concluye el mensaje.

Ayer, miércoles, María Noel Minozzo —conductora de Otra tarde Negra, emitida por Cosquín Rock Radio Uruguay— brindó algunos detalles al respecto. “Está evaluando el minuto a minuto del tiempo, de la situación climática del sábado, que puede que esté todo bastante bien. Pero como es una verdadera fiesta, teniendo la posibilidad, quieren que no esté todo ‘bastante bien’, sino que sea maravilloso”, señaló. “Entre el jueves y el viernes vamos a tener una decisión tomada. Existe la posibilidad de que se traslade para el domingo, aunque no es un hecho”, agregó, y explicó que por ese motivo aún no se publicaron los horarios de cada actuación.

La sexta edición del Cosquín Rock Uruguay, nacido en Córdoba, prepara su desembarco en la Rambla de Punta Carretas tras celebrarse durante tres años en la Rural del Prado. El cambio no es solo de locación, sino también de formato: en esta oportunidad, los shows se concentrarán en una única jornada, a diferencia de las dos fechas que solían caracterizar al evento.

La actividad de esta edición iniciará a las 15.00, estará dividida en cuatro escenarios y continuará hasta pasada la medianoche. La grilla está conformada por 35 proyectos locales e internacionales, entre los que destacan Illya Kuryaki & The Valderramas —el dúo integrado por Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta—, Ciro y los Persas, Wos y Divididos. En la grilla también destaca la presencia de grupos locales como La Vela Puerca, Trotsky Vengarán, Cuatro Pesos de Propina y Abuela Coca.

Cosquín Rock Uruguay. Foto: Archivo El País.

Si bien aún no se informó qué sucedera con la realización del festival, quienes quieran comprar entradas pueden hacerlo a través de RedTickets. Esta es la tercera tanda de venta de ingresos y hay dos opciones: entrada general por 2950 pesos e ingreso VIP por 6350 pesos. El VIP ofrecerá un espacio preferencial con acceso exclusivo, degustación de comidas y bebidas, zonas de descanso, estacionamiento y regalos.

¿Cómo será la pronóstico del tiempo para el sábado 21 de marzo?

Tras las lluvias registradas a comienzos de semana, el pronóstico anticipa un nuevo episodio de inestabilidad para el sábado, con precipitaciones y tormentas asociadas al ingreso de un frente frío. En diálogo con El País, meteorólogo José Serra señaló que, luego de un miércoles nuboso y ventoso y una mejora prevista para jueves y viernes, el cambio de condiciones comenzará hacia la medianoche del viernes, cuando se espera el avance del sistema que marcará el final del verano y dará paso a un sábado con lluvias persistentes, cielo cubierto y viento.

"El viernes el verano se despide, habrá entrado el otoño a las 11:47, y la inestabilidad comienza a manifestarse por el avance de un nuevo frente frío que va a provocar ya el viernes hacia medianoche lluvias y tormentas, las cuales van a persistir durante el día sábado", explicó Serra.

Su colega Mario Bidegain también pronostica lluvias para el próximo sábado. En su cuenta de X compartió un pronóstico que habla de "montos muy importantes" de precipitación acumulada en la semana que va desde este miércoles hasta el próximo martes, con 100 o 200 milímetros en el suroeste y episodios que se repartirán entre sábado, lunes y martes.

#Lluvia acumulada prevista de MIE18 a MAR24 marzo, según COSMO7 (@inmet_). Montos muy importantes sobre Este #PBSAS, Santa Fé y E.Ríos (#Argentina) y SO de #Uruguay 100-200 mm. Lluvias en SAB21, LUN23 y MAR24. Alivio definitivo para zonas con déficit ? pic.twitter.com/qsBx96r0X7 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 18, 2026

El Instituto Uruguayo de Meteorología coincide con el escenario planteado por ambos meteorólogos. Se prevé un incremento de la nubosidad hacia la noche del viernes y una "alta probabilidad de lluvias" para el sábado, con temperaturas que podrán moverse entre los 20° y 26°.

