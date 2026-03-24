Jorge Drexler agotó el Antel Arena y suma otra fecha en pleno auge de su nuevo disco: cuándo es y las entradas

Mientras su nuevo disco de estudio, Taracá, recoge elogios de la crítica nacional internacional y hasta derivó en un informe en el diario británico The Guardian sobre el candombe en Uruguay, Jorge Drexler se prepara para la gira de presentación de uno de los álbumes más importantes de su carrera, lleno de reflexiones y que tiende puentes entre su país, España, Puerto Rico y hasta Brasil, aunque más bien es una apertura total al mundo desde el sonido más característico de Montevideo.

Con varias fechas ya confirmadas y otras por anunciarse, ya confirmó casi 30 funciones en países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, Costa Rica, España, Perú, Ecuador y México. Y, por supuesto, en su tierra natal, donde acaba de sumar una nueva función.

Es que las entradas para el show que dará el 6 de junio en el Antel Arena ya se agotaron, por lo que se confirmó un segundo recital en Montevideo para el domingo 7 de junio, también en el Antel Arena. Vendrá con su banda española y se espera que hayan invitados locales, dado que en el disco participaron la Rueda de Candombe, la Selección Uruguaya Sinfónica (SUSI), Falta y Resto y Américo Young, entre otros.

Las entradas para el nuevo show de Drexler en Uruguay se conseguirán a partir de esta semana. Este miércoles 25 a las 12.00 se habilitará la preventa, exclusiva con tarjetas de crédito y débito BROU VISA y BROU Recompensa Mastercard. Se extenderá por 48 horas y la venta general iniciará el viernes a mediodía. En todos los casos, la compra será a través de Tickantel y los precios irán de $ 1.500 a $ 5.100.

Taracá salió el 13 de marzo y se anuncia que Drexler girará acompañado de siete músicos y "con una propuesta escénica completamente renovada", según el comunicado oficial. Produce Piano Piano.