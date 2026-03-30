Semana Criolla 2026: todos los shows que habrá día por día en la Rural del Prado, los precios y los horarios

La Semana de Turismo ya está en marcha, y numerosos festivales tradicionales ofrecen actividades a lo largo del país. El fin de semana se inauguraron las nuevas ediciones del Festival del Olimar (Treinta y Tres) y la Semana de la Cerveza (Paysandú). En Montevideo, la histórica Criolla del Prado prepara su edición número 99 en la Rural del Prado.

Originalmente prevista para este domingo, la inauguración debió reprogramarse debido a la tormenta que azotó la capital durante gran parte de la jornada. Según informó la Intendencia de Montevideo, la ceremonia de apertura se realizará este lunes a las 13.00 y contará con la presencia de autoridades nacionales y departamentales.

Luego comenzarán los shows, divididos en cinco escenarios distribuidos por toda la Rural del Prado. La directora de Cultura de la Intendencia, Débora Quiring, destacó que participarán "más de mil artistas". Si bien algunos espectáculos estaban anunciados para el domingo, la actividad debió reprogramarse y aún no se definió si esos shows tendrán nuevas fechas.

Los escenarios serán: Zitarrosa (central), Amalia de la Vega, Proa, Espacio Esquinero —dedicado a juegos para niños— y Escenario Calle. El Escenario Carlos Molina estará dedicado íntegramente a las payadas.

La entrada general cuesta 295 pesos y se consigue en Abitab o en las boleterías del predio. Los niños menores de cinco años inclusive entran gratis, y hay descuentos para menores en dependencias del INAU, usuarios de la Tarjeta Dorada y la Credencial Verde, estudiantes, funcionarios del Casmu y de la IMM, mayores de 65 años y jubilados, así como usuarios de Montevideo Libre.

A continuación, la programación completa de espectáculos.

Programación de espectáculos en la Rural del Prado 2026

LUNES 30:

Escenario Zitarrosa



Samantha y La Dulce - 16.45

Martín Gil Riva - 18.10

Cristina Fernández y Washington Carrasco - 19.15

Anita Valiente - 20.30

Enzo y la Sub 21 - 21.45

Escenario Amalia de la Vega



Frutas Planetas - 16.30

Los Renuevos - 17.45

Yandria y Los Adas - 19.00

Pitufo Lombardo - 20.15

Lucía Aramburu - 21.45

Escenario Proa



La Ventolera - 14.15

Aquinomas Títeres - 14.30

Paco Cornu - Guitarra Negra - 15.30

Ricacosa - 16.45

Milonga Esquinera - 17.30

Rueda de Candombe - 20.00

MARTES 31:

Escenario Zitarrosa



Encanto al Alma - 18.10

Copla Alta - 19.15

Carlos Malo - 20.30

Sonora Palacio - 21.45

Escenario Amalia de la Vega



Compañía de Danza Popular Danzamérica - El casamiento de la comadre - 16.05

Siento al compás - Lunas - 16.40

Ballet Folklórico Ñangapiré - Con esa nostalgia de ayer - 17.15

Compañía de Arte Estampas Criollas - Homenaje a Benavides - 17.50

Compañía de danzas Aires del Plata - Zitarrosa en blanco y negro - 18.25

Ballet Folklórico Añoranzas - Añorando - 19.00

Siento al compás - Amalia - 19.35

Compañía de Arte Estampas Criollas - A mi madre - 20.10

Cuerpo de baile tradicional Timbó - Por culpa de la guitarra - 20.45

Tierra Adentro Compañía de Danza - El Acorde Oriental - 21.20

Escenario Proa



La Ventolera - 14.15

Aquinomas Títeres - 14.30

Che Papusa - 15.30

De Buena Madera - 16.45

Percu-Rodó - 17.40

Milonga Esquinera - 18.15

Néstor Moreno y Alejandro Silvera, del dúo Copla Alta. Foto: Difusión.

MIÉRCOLES 1°

Escenario Zitarrosa



3 Cumbia - 18.10

Levantando Polvadera - 19.15

Laura Canoura - 20.30

La Deskarga - 21.45

Escenario Amalia de la Vega



Letu Ruibal - 16.30

Valentina Lozano - 17.45

Julio Cobelli y Sus Guitarras - 19.00

Nair Mirabrat - 20.15

Escenario Proa



Catadores de Gazpacho - 14.15

Aquinomas Títeres - 14.45

Enzo Fernández Trio - 15.30

Ruben Olivera - 16.45

Ensamble Musical Asinquedó - 17.40

Milonga Esquinera - 18.15

Nota a Julio Cobelli, guitarrista uruguayo de tango y folclore, en las oficinas de El Pais en Montevideo, ND 20230919, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

JUEVES 2

Escenario Zitarrosa



Villazul - 18.10

Numa Moraes - 19.15

Catherine Vergnes - 20.30

Majo y la del 13 - 21.45

Agata La Grande del Interior - 23.15

Escenario Amalia de la Vega



Compañía de danza popular Danzamérica - Inequidades - 15.30

Siento al compás - Mujer Guitarra - 16.05

Malambo Oriental - Huérfano - 16.40

Ballet Folklórico Nacional Ba.Fo.Na - Romance de la Moza Zarca - 17.15

Ballet Folklórico Añoranzas - Mate amargo compañero - 17.50

Compañía de danzas Aires del Plata - Malambo en tiempos modernos - 18.25

Relincho - Caballo - 19.00

Cuerpo de baile tradicional Timbó - Mujer que la historia no te olvide - 19.35

Tihuimen - Danzas campesinas del Uruguay - 20.10

Rekintas - Indómita - 20.45

Ballet Folklórico Ñangapiré - Lamento de un pueblo herido - 21.20

Escenario Proa



Catadores de Gazpacho - 14.15

Aquinomas Títeres - 14.45

Los del Once - Guitarra Negra - 15.45

Guitarras de Bareto - 16.45

Milonga Esquinera - 17.30

La Ventolera - 19.45

Nota a Maria Jose Alvarez, cantante uruguaya mas conocida como Majo Alvarez, lider de la banda de musica tropical Majo y la del 13, en el estudio fotografico de El Pais en Montevideo, ND 20230323, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

VIERNES 3:

Escenario Zitarrosa



Jorge Gabriel Noble - 16.45

Guitarras Orientales - 18.10

La Once - 19.15

Toto Rivas y La Dupla - 20.30

La Repolkera - 21.45

El Reja - 23.15

Escenario Amalia de la Vega



Ruperto Rocanrol - 16.30

Orquesta Típica Randolfo - 17.45

Juan Mariño - 19.00

La Orquesta de Las Mil Melodías - 20.15

Escenario Proa



Catadores de Gazpacho - 14.15

Aquinomas Títeres - 14.45

Venuy - 15.30

La Santa Rita - 16.45

Milonga Esquinera - 17.30

SÁBADO 4

Escenario Zitarrosa



Grupo Kábala - 16.45

Carlos Pasotti y Los Increíbles - 18.10

Tabaré Leytón - 19.15

Milongas Extremas - 20.30

Jorge Nasser - 21.45

Luana - 23.15

Escenario Amalia de la Vega

Los Róckolis - 15.15

Gato Renato - 16.30

Marcelo Ledesma - 17.45

Los Ñatos - 19.00

Coco Echagüe - 20.15

Estampas del Sur - 21.45

Escenario Proa

Catadores de Gazpacho - 14.15

Ya Basta! - Guitarra Negra - 15.00

Los Horneros - Guitarra Negra - 15.45

Dúo Gentil - 16.45

Danza Folklórica Monte de la Francesa - 17.40

Milonga Esquinera - 18.15

Jorge Nasser. Foto: Difusión.

DOMINGO 5

Escenario Zitarrosa



La Decana - 18.10

Entrega de premios - 20.00

Resto de escenarios: programación a confirmar