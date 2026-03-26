Criolla del Parque Roosevelt 2026: la grilla completa de recitales, los días y los precios de las entradas
Llega la 45° edición de la Criolla del Parque Roosevelt, un clásico de la Semana de Turismo. Serán cinco noches de música con shows de folclore, cumbia y más; en esta nota, todos los detalles.
Un festival emblemático de la Semana de Turismo confirmó su grilla. Se trata de la Criolla del Parque Roosevelt, que entre el miércoles 1° y el domingo 5 de abril celebrará su edición número 45 con una nutrida programación de artistas locales. Los shows comenzarán a las 19.00 y, en algunos casos, se extenderán hasta pasada la medianoche.
Las entradas se venden a través de RedTickets y tienen un costo de 380 pesos por jornada. Los menores de nueve años inclusive ingresan sin cargo. Además de los conciertos —que se realizarán en el ruedo del Parque Roosevelt—, las actividades comenzarán a las 10.00 e incluirán una feria gastronómica y comercial, junto a diversas propuestas de entretenimiento familiar. Quienes deseen acceder únicamente al predio, sin asistir a los shows, deberán abonar 140 pesos; los socios de Club El País cuentan con una promoción 2x1.
En paralelo, cada jornada incluirá actividades de ruedo a partir de las 13.00. El miércoles se realizará el Concurso Nacional de Aparcerías, con la participación de sociedades tradicionalistas de todo el país. Entre el jueves y el domingo, en tanto, continuará el Concurso Nacional de Tropillas, que se combinará con el Campeonato Internacional en Pelo, Basto Oriental y Basto Argentino.
Según anuncia la organización, la Criolla del Parque Roosevelt cuenta con un "fuerte componente social", y parte de lo recaudado durante el festival será destinado a instituciones y organizaciones del territorio.
Programación completa y horarios de los shows
Miércoles 1° de abril:
- 19.00: Pablo Altesor
- 20.00: Catherine Vergnes
- 21.30: Matías Valdez
- 23:00: La penúltima
Jueves 2 de abril:
- 19.00: Rienda Suelta
- 20.00: El Alemán
- 21.30: Luana
- 23.00: Lucas Sugo
Viernes 3 de abril:
- 19.30: Guadalupe Romero
- 20.30: Larbanois & Carrero
- 22.00: La Dosis
- 23.00: Herederos para Vos
Sábado 4 de abril:
- 19.30: Dúo Coames
- 20.30: Copla Alta
- 22.00: La Nueva Escuela
- 23.00: Cumbia Club
Domingo 5 de abril:
- 19.30: La Misma Cuadra
- 20.30: Emiliano & El Zurdo + Alejandro Balbis
- 22.30: Chacho Ramos
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