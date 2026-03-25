Ricardo Arjona regresa a Uruguay: fecha, lugar y cuándo inicia la preventa para "Lo que el Seco no dijo"

A fines de 2023, luego de una visita que colmó el Estadio Centenario, el músico guatemalteco Ricardo Arjona anunció que se retiraba de los escenarios debido a un problema de salud. En este tiempo no solo volvió a las giras, también lanzó nuevo disco: Seco, que ahora anunció, presentará en Montevideo.

Desde su primer disco, Animal nocturno, Arjona ha construido una carrera con independencia creativa, y repleta de éxitos que suenan cada vez que regresa a Uruguay.

Ahora, ese universo de clásicos toma forma en Lo que el Seco no dijo, gira que toma como base el disco Seco que lanzó en 2025, y significó su regreso a la música luego de dos años. La gira que lo trae a Uruguay es señalada como la producción más ambiciosa y espectacular de su trayectoria, con una puesta inédita diseñada especialmente para esta etapa artística.

El tour Lo que el Seco no dijo comenzó el 30 de enero de 2026 con un concierto agotado en Chicago y con 35 fechas por Estados Unidos y Puerto Rico. Luego de la histórica residencia de 23 shows en Guatemala a fines de 2025, Arjona vuelve a Montevideo para proponer un recorrido por cuatro décadas de carrera: desde los clásicos que lo convirtieron en fenómeno regional hasta su último álbum.

En Uruguay, el reencuentro será el 27 de mayo en el Estadio Centenario, y este jueves a las 10.00 comienza la preventa de entradas con tarjetas Itaú Personal Bank, Infinite y Black.

Ricardo Arjona en el Estadio Centenario. Foto: Archivo. Estefania Leal/Archivo El Pais

La preventa con otras tarjetas de crédito Itaú comienza el 26 de marzo a las 18.00; y la venta general se realizará desde el 28 de marzo a las 10.00.

El precio de las entradas irá desde 2.500 pesos para el 3° anillo de la tribuna Olímpica (sin numerar), a 11.500 pesos para la Platea Vip.