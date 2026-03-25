La serie “Harry Potter y la piedra filosofal” lanzó teaser y adelantó su fecha de estreno: cuándo llega a HBO

La plataforma de streaming HBO Max empezó a mostrar las cartas de una de las producciones más ambiciosas que anunció en el último tiempo. Este miércoles, la cadena presentó el primer teaser oficial de la serie que adapta el libro Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling.

La presentación se realizó con un evento en Reino Unido e Irlanda, y además de mostrar las primeras imágenes de la serie, se confirmó la fecha de estreno de la serie que comenzó a filmarse a mediados de 2025 y que se estrenará por HBO Max y el canal HBO. Si bien se había anunciado como uno de los grandes estrenos del 2027, el trailer reveló que habrá que esperar menos para ver las primeras aventuras del joven mago.

La serie Harry Potter y la piedra filosofal llegará a HBO Max en Navidad.

La historia vuelve al punto de partida: un chico criado a disgusto por sus tíos que descubre, el día que cumple 11 años, que pertenece a otro mundo. A partir de ahí, aparecen Hogwarts, amistades clave y un enemigo que no terminó de desaparecer. Al ser ocho episodios de una hora, hay más tiempo para desarrollar cada libro, sumando los detalles y personajes que extrañaron los fanáticos del libro en la adaptación al cine.

En los pocos segundos de La piedra filosofal que presentó HBO, se ve a los tíos de Harry, también a los amigos del protagonista, y a Hogwarts, el colegio de magia y hechicería que oficia como escenario central de las novelas.

Imagen de la serie "Harry Potter y la piedra filosofal". Foto: Aidan Monaghan.

El elenco de esta serie, se estrenará una temporada por año hasta completar los siete libros, apuesta por caras nuevas en los roles centrales: Dominic McLaughlin será Harry, Arabella Stanton Hermione y Alastair Stout Ron. Alrededor del trío principal aparecen nombres de peso como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape) y Nick Frost (Hagrid), en un reparto que mezcla juventud con actores de trayectoria.

Imagen de la serie "Harry Potter y la piedra filosofal". Foto: Aidan Monaghan.

Detrás de cámara, la serie está escrita y producida por Francesca Gardiner, quien ha sido parte de éxitos como Killing Eve, His Dark Materials y The Man in the High Castle, mientras que Mark Mylod —con experiencia en series de gran escala como Game of Thrones— dirigirá varios episodios de la temporada.