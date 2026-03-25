Escándalo en "Harry Potter": HBO reforzó la seguridad en el rodaje tras amenazas de muerte a sus actores

La nueva adaptación televisiva del universo de Harry Potter volvió a quedar en el centro de la conversación pública, pero no por su propuesta artística ni por la expectativa que rodea al proyecto, sino por un episodio que expone el costado más extremo de sus fanáticos: las amenazas de muerte a uno de sus protagonistas.

El actor Paapa Essiedu, elegido para interpretar a Severus Snape, reveló en una entrevista con The Times que ha recibido mensajes directos con un nivel de violencia explícita. “Me han dicho: ‘Renuncia o te mataré’”, afirmó, al describir una situación que excede cualquier tipo de crítica o desacuerdo con decisiones de casting. Según detalló, los mensajes no se limitan a comentarios agresivos, sino que incluyen amenazas concretas: “Si miro Instagram, veo a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y te voy a matar’”.

El caso instala una alarma en torno al vínculo entre las grandes franquicias y ciertos sectores de su público. Lo que en otros contextos se presenta como pasión o fidelidad a una obra, en este caso escala hacia formas de hostigamiento que obligan a tomar medidas de seguridad. Desde HBO confirmaron que el estudio reforzó la protección en el set de rodaje y activó protocolos específicos ante este tipo de situaciones.

El CEO de la compañía, Casey Bloys, reconoció que el escenario no resulta del todo inesperado. “Con cualquier serie basada en una gran franquicia —y esta es claramente una de ellas— hay fans apasionados, gente con muchas opiniones. Puede llegar a ser aterrador en algunos momentos”, señaló en declaraciones a Variety. En ese sentido, explicó que la producción ya contemplaba posibles reacciones de este tipo y que se implementaron capacitaciones para el manejo de redes sociales, además de contar con equipos de seguridad preparados para intervenir.

El episodio se produce en una etapa temprana de un proyecto que ya venía rodeado de controversia, en parte por las posiciones públicas de J.K. Rowling, autora de la saga original. Sin embargo, la escalada hacia amenazas directas introduce un nuevo nivel de conflicto, que desplaza el eje desde el debate cultural hacia una problemática de seguridad personal.

Mientras tanto, la serie —prevista para 2027— avanza con su desarrollo y ya presentó su primera imagen oficial, en la que se observa al nuevo Harry, interpretado por Dominic McLaughlin, caminando hacia el campo de quidditch con los colores de Gryffindor. El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, junto a Arabella Stanton y Alastair Stout en los papeles de Hermione y Ron. También forman parte del elenco Janet McTeer en el papel de la profesora Minerva McGonagall y Nick Frost, conocido por Shaun of the Dead, como el semigigante Hagrid.

La primera imagen de la serie de "Harry Potter". Foto: HBO.

La serie adaptará las siete novelas de J.K. Rowling —que acumulan más de 600 millones de copias vendidas en todo el mundo— a razón de un libro por temporada, con estreno previsto para 2027. La escritora y productora Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en Succession, ejerce como showrunner, mientras que Mark Mylod, veterano de Game of Thrones, dirige varios episodios.