Paramount desbancó a Netflix, compró Warner y definió el futuro de la plataforma HBO Max

Paramount comienza a dar pistas sobre su estrategia de futuro tras llegar a un acuerdo para comprar el gigante del entretenimiento Warner Bros Discovery (WBD) por US$ 110.000 millones, luego de imponerse a Netflix en una reñida guerra de ofertas.

El CEO de Paramount, David Ellison, anunció este lunes que la empresa unirá HBO Max y Paramount+ en una sola plataforma de streaming como resultado de la megaoperación.

«Combinaremos las carteras de streaming de ambas compañías en una plataforma más sólida en los próximos años», informó Ellison en una llamada con inversores.

Según el ejecutivo, Paramount+ y HBO Max -que forma parte de WBD- cuentan con más de 200 millones de suscriptores y llegan a más de 100 países y territorios en todo el mundo, «lo que nos posiciona para competir eficazmente con los principales servicios de streaming del mercado actual».

No obstante, HBO seguirá operando de manera independiente, aclaró Ellison, que destacó el «trabajo extraordinario» de Casey Bloys, su CEO.

Se espera que la votación del acuerdo se efectúe a principios de la primavera de 2026. En caso de no haberse cerrado antes del 30 de setiembre, los accionistas de WBD recibirán una comisión de US$ 0,25 por acción por cada trimestre (medida diariamente) hasta el cierre, precisó la compañía.

El pasado jueves 26 de febrero, Netflix se retiró de la puja por adquirir WBD tras una nueva oferta presentada esta semana por Paramount.

La propuesta de Paramount respondía al que realizó Netflix el pasado diciembre, como parte de una alianza preliminar para adquirir los estudios y los negocios de streaming de WBD, valorando esos activos en unos US$ 72.000 millones, con un valor empresarial total cercano a los 82.700 millones.

La nueva entidad resultante de la megafusión incluirá no solo las plataformas digitales, sino también a las cadenas CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, entre ellas Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión Imposible y Bob Esponja.

Bajo la lupa

El acuerdo concluye una saga de cinco meses y crea un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.

Si los reguladores de la competencia aprueban la compra de WBD por parte de Paramount, se espera que Ellison emprenda una dolorosa ronda de recortes de costos para reducir la carga.

Presidente de EE.UU., Donald Trump. Foto: AFP

El acuerdo aún se enfrenta a obstáculos regulatorios. La Comisión Europea está revisando la fusión, al igual que varios estados de EE.UU., entre ellos California.

«El acuerdo Paramount-Warner Bros no está cerrado», declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, tras el anuncio de la operación.

La oferta de Paramount incluye financiamiento de tres fondos soberanos de Oriente Medio -de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi-, lo que también podría suscitar un escrutinio adicional por motivos de seguridad nacional.

Paramount ofreció una comisión de rescisión regulatoria de US$ 7.000 millones en caso de que la operación no se cierre por ese motivo, y asumió la comisión de ruptura de US$ 2.800 millones que Warner Bros. Discovery debe pagar a Netflix al retirarse de su acuerdo previo.

En base a EFE y AFP