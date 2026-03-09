Universo en constante expansión: HBO prepara series, películas, teatro y animaciones con "Game Of Thrones"

El éxito de El Caballero de los siete reinos, la última derivación del universo de Game of Thrones, hizo que HBO acelere la producción de precuelas, secuelas y formatos inéditos, consolidando la saga como una de las franquicias audiovisuales más grandes.

Durante más de una década, un solo episodio mantuvo un lugar intocable en la cultura televisiva digital. "Ozymandias", el capítulo 14 de la quinta temporada de la serie "Breaking Bad", fue desde 2013 el único episodio de una serie que ostentó una calificación perfecta de 10/10 en IMDb. Sin embargo, en febrero de 2026, ese récord cayó de forma inesperada por la historia contada de "Ser Duncan" en "El Caballero de los siete reinos".

Por eso HBO acelera la producción de precuelas, secuelas y formatos inéditos, consolidando la saga como una de las franquicias audiovisuales más grandes de la actualidad.

CNN destaca que la saga literaria Una canción de hielo y fuego sigue incompleta, con cinco novelas publicadas y esperan llevarlas a la televisión. El caballero de los siete reinos tendrá una segunda temporada en enero de 2027, basada en La espada jurada, mientras que La casa del dragón tiene garantizadas cuatro temporadas para explorar la guerra civil Targaryen.

George R.R. Martin, el creador de la saga, anunció la escritura de al menos 10 nuevas historias sobre los protagonistas Dunk y Egg. HBO confirmó que la serie mantendrá un ritmo anual de estrenos, con temporadas de seis episodios y menor uso de efectos visuales, priorizando la ambientación medieval.

Además, según Forbes, una obra teatral, proyectos animados, obras de teatro y una sinfónica y nuevas películas amplían el horizonte de Westeros, con el propio Martin involucrado en las adaptaciones y en el desarrollo de historias.

HBO también desarrolla películas centradas en la Conquista de Westeros, con Mattson Tomlin a cargo de La conquista de Aegon, así como series animadas sobre Corlys Velaryon y El imperio dorado, ampliando la diversidad de géneros en la saga.

En tanto, Martin confirmó que, además de precuelas, existen al menos dos secuelas en desarrollo, con rumores sobre una posible serie centrada en Arya Stark y sus viajes.

Los proyectos "Ten Thousand Ships" y "The Golden Empire" permanecen en fase de desarrollo, a la espera de "luz verde" según los costos de producción y el potencial de audiencia. El propio Martin participa activamente en la supervisión de estas nuevas propuestas, asegurando la fidelidad al universo literario.

La estrategia de HBO busca aprovechar la riqueza del material original y la demanda global por contenidos de calidad, evitando errores del pasado y apostando por formatos variados.

Con información de El Universal/GDA

