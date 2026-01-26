"El caballero de los Siete Reinos": quién es quién en la precuela de "Game of Thrones" y cómo verla en Uruguay

Los seguidores de Game of Thrones tienen una nueva historia para sumar al universo creado por George R. R. Martin. Se trata de El caballero de los Siete Reinos, la precuela basada en los libros del autor estadounidense, que se estrenó el domingo 18 de enero en HBO. Su primera temporada consta de seis episodios.

La serie, precuela de una de las ficciones más exitosas de la televisión, adapta Los cuentos de Dunk y Egg, una novela que reúne tres relatos cortos de Martin. La historia se sitúa casi 100 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones —Juego de tronos, en español— y sigue a Ser Duncan “el Alto”, un caballero errante, y a su joven escudero, Egg.

A lo largo de sus viajes por Westeros, la ficción retrata un período en el que la dinastía Targaryen aún gobierna los Siete Reinos y las rebeliones Fuegoscuro configuran el trasfondo político. Aunque se trata de su primera temporada, la serie ya tiene una segunda entrega confirmada, cuyo estreno está previsto en HBO para 2027, aunque aún no se anunció una fecha exacta.

Hay mucha expectativa alrededor de esta serie, no solo por el éxito de la serie que se emitió entre el 2011 y 2019, sino porque no es el primer spinoff de este universo. La casa del dragón narra la guerra civil que ocurre en la Casa Targaryen conocida como la “Danza de los Dragones”, centrada en la lucha por el trono entre Rhaenyra y Alicent Hightower. Se trata de un conflicto que ocurrió 200 años antes que Juegos de tronos, pero su impacto en la historia está muy presente en la serie original y en sus libros.

Quién es quién en "El caballero de los Siete Reinos"

Ser Duncan “el Alto”, también conocido como Dunk, está encarnado por Peter Claffey. Salido de las entrañas de la miseria de King’s Landing, fue criado a los golpes por Ser Arlan Pennytree. El joven sueña con poder ser un caballero reconocido del reino, un valiente defensor de los desvalidos y las causas justas, aunque sus posibilidades son muy limitadas. Es así que decide viajar por Westeros para participar de torneos, y en su camino se topa con conflictos políticos.

"El caballero de los siete reinos". Foto: HBO.

Egg (Dexter Sol Ansell) es un peculiar niño pequeño pálido y lampiño que se ofrece a ser el escudero de Dunk. Pero esconde un secreto, puesto que es el joven príncipe Aegon Targaryen. Inteligente, curioso y compasivo, aprende valores caballerescos mientras viaja junto a Dunk.

El príncipe Aerion Targaryen, interpretado por Finn Bennett, es el villano de la serie. Hijo de Baelor Targaryen y hermano mayor de Egg, se destaca por su sadismo, arrogancia y obsesión por demostrar su superioridad como Targaryen de “sangre pura del dragón”.

Lyonel Baratheon, encarnado por Daniel Ings, es un joven heredero del Bastión de Tormentas, conocido por su fuerza imponente, risa contagiosa en combate y carisma popular. Famoso en torneos por desmontar rivales y arrancar adornos de yelmos, inicialmente rivaliza con Dunk, pero luego el diferentes circunstancias los une.

El caballero de los Siete Reinos estrena un nuevo episodio cada domingo a las 22.00 (hora de Uruguay). Los capítulos se emiten primero por HBO (en los servicios de televisión para abonados) y luego quedan disponibles en la plataforma HBO Max, a la medianoche. Las dos primeras entregas ya están disponibles, mientras que el tercer episodio se estrenará el domingo 1° de febrero.

El sexto y último capítulo de la temporada llegará el domingo 22 de febrero.

La Nación/GDA