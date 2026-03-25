"Gran Hermano Uruguay" revela uno de sus datos más esperados: cuánto durará la primera edición del reality

Mientras avanza Gran Hermano Argentina: Generación Dorada y el reality prueba una nueva modalidad en la región, con condimentos variados, la presencia de Andrea del Boca y de la uruguaya Yipio, y hasta una reciente visita de Ca7riel y Paco Amoroso, en Uruguay se sigue trabajando para el debut del formato en esta tierra.

La gran apuesta de Canal 10 para este año será lanzar su propio Gran Hermano, algo que nunca se hizo y que genera mucha expectativa en el mercado local. Las inscripciones ya están abiertas y decenas de personas buscan asegurarse su lugar en la casa más famosa de la televisión.

Hasta ahora se desconocen varios detalles del Gran Hermano uruguayo, pero se sabe que el conductor será Eduardo "Colo" Gianarelli, una de las figuras con más rodaje en la señal de la calle Lorenzo Carnelli. Los anuncios relevantes se van haciendo de a poco y en las últimas horas llegó uno clave: cuánto durará el programa en su versión nacional.

Este martes, Canal 10 dio a conocer un video en el que se repasan los más de 25 años de historia de Gran Hermano y se templa el clima de cara al desembarco del formato en Uruguay. Y finalmente se devela que la extensión de esta primera edición será de 90 días, una duración acotada teniendo en cuenta que las últimas argentinas han superado los siete meses. "Solo 90 días para escapar de tu rutina y vivir una experiencia que cambiará tu vida para siempre", dice el anuncio. "Gran Hermano Uruguay te está esperando".

Esta vez la historia la podés escribir vos... 👁️👌📺 ¿Listo para ser parte de #GranHermano Uruguay? 🇺🇾💥👏



🔗👉 Inscribite completando el formulario en https://t.co/5eESSHy9ZO#GranHermanoUY | @granhermano_uy pic.twitter.com/4dAULmO98w — Canal 10 (@canal10uruguay) March 24, 2026

La convocatoria del programa está dirigida a mayores de 18 años, sin distinción de género, orientación sexual, religión o de ningún otro tipo. La inscripción implica llenar un extenso formulario con datos personales y preguntas que buscan indagar en la historia de vida, la personalidad y la capacidad de juego de cada postulante. También se requiere de dos fotos recientes (una de ellas de cuerpo entero) y un video de presentación de hasta dos minutos de duración.

Aún se desconoce la fecha de estreno de Gran Hermano Uruguay, pero se lo espera para el segundo semestre.