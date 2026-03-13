"¿Quién es la máscara?" presentó nuevos personajes y desenmascaró a artista referente del rock en el piel de Buey

La quinta temporada de ¿Quién es la máscara? sigue sumando misterio y espectáculo en la pantalla de Teledoce. En su segunda gala, emitida este jueves, el programa volvió a desplegar su combinación de música, humor y juego de adivinanzas con la conducción de Maxi de la Cruz y el panel de investigadores integrado por Fata Delgado, Patricia Wolf, Sofía Rodríguez y Pablo Turturiello.

El formato —basado en el exitoso show internacional en el que celebridades cantan ocultas detrás de elaborados disfraces mientras el jurado intenta descubrir su identidad— presentó en esta ocasión a cuatro nuevos personajes que salieron al escenario con interpretaciones muy distintas entre sí: Cabra, Verde, Frutillita y Buey.

La primera en aparecer fue Cabra, que apostó a un número bien bailable y puso a todo el estudio en movimiento con una cumbia que contagió tanto al público como a los investigadores. Su energía en escena y el tono festivo de la actuación dieron pie a las primeras especulaciones del panel.

🎤 𝐌𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐨 𝐚𝐬𝐢́ 𝐬𝐨𝐥𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐦𝐛𝐚 🎶 Toda la noche meta show, meta cumbia en #LaMascaraUY 🎭 con la música de #ElReja😎 Ah, y en la develación de #Cabra🐐 no quiero que nadie llore 🚫 Un show que puede seguir hasta las 6 de la mañana🙌💯 pic.twitter.com/DtICchKItA — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) March 13, 2026

Luego llegó el turno de Verde, quien cambió completamente el clima del programa con una versión emotiva de Color esperanza. La interpretación despertó aplausos y comentarios elogiosos del jurado, que comenzó a lanzar nombres de posibles cantantes o comunicadores con buena voz. Incluso sobrevoló en redes sociales el nombre del cura Juan Andrés Verde. ¿Será?

🎤 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐚, 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚🎶 #Verde🟢 tentaste al público de #LaMascaraUY con tu gran show y corazón 🤩 Sé que lo imposible se puede lograr como dice Diego Torres, así que sabemos que en algún momentos sabremos quién sos 🤣 @teledoce 📺 pic.twitter.com/85j1qYAP8o — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) March 13, 2026

La tercera actuación fue la de Frutillita, que sorprendió al animarse a un clásico del rock internacional: Somebody to Love. La elección de la canción de Queen implicó un desafío vocal importante y dejó nuevas pistas para los investigadores, que debatieron sobre si detrás del personaje podía haber una figura vinculada al teatro musical o a la televisión.

🎤 𝐂𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐲𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐯𝐞?🎶 Al final del día, me llevo a casa mi sueldo duramente ganado, todo para disfrutar de una gran cena y mirar el show #Frutillita🍓 en #LaMascaraUY 🎭 ¡Maravillosa! 🤩 ¡Ya descubriremos quién sos! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/kBwpXzfJs2 — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) March 13, 2026

El cierre de la noche estuvo a cargo de Buey, quien interpretó un clásico de Maná con una performance intensa que terminó de encender el clima de la gala. Como ocurre en cada programa, tras las presentaciones el público votó y uno de los personajes debió abandonar la competencia.

🎤 𝐎𝐲𝐞 𝐦𝐢 𝐚𝐦𝐨𝐫, 𝐧𝐨 𝐦𝐞 𝐝𝐢𝐠𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨🎶 Un #Buey🐂 que la rompió con su show y nos dejó a todos cantando en casa 🤩 ¡Qué temazo, de Maná! 🙌 ¿Descubriremos quién se esconde detrás de esta máscara? 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/Owm9eOTLCk — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) March 13, 2026

En esta ocasión, el elegido para el desenmascaramiento fue Buey. Entonces llegó uno de los momentos más esperados del formato: con todo el estudio coreando “¡fuera máscara, fuera máscara!”, Maxi de la Cruz retiró el disfraz y reveló la identidad del participante.

Debajo del traje estaba Jorge Nasser, histórico referente de la música uruguaya y líder de la banda Níquel. La revelación generó sorpresa y aplausos tanto en el estudio como entre los investigadores.

Desde las redes sociales del programa celebraron su participación con un mensaje cargado de guiños a su trayectoria: “De la Aduana de Nira al corazón del Uruguay, tu voz de cuero y madera nos hizo vibrar en cada compás. Una leyenda que sabe que Candombe de la Aduana se lleva en el alma y el rock en la sangre”.

El ciclo, que debutó la semana pasada, vuelve así con uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión local. Con nuevos personajes, pistas enigmáticas y actuaciones musicales de figuras conocidas que se animan a jugar al misterio, ¿Quién es la máscara? apuesta una vez más a mantener al público intentando descifrar qué celebridades se esconden detrás de cada traje.