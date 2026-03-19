Ca7riel y Paco Amoroso entraron a "Gran Hermano Argentina" y apuntaron contra Tini y Emilia: el picante motivo

Este miércoles se vivió uno de los momentos más desconcertantes de la nueva temporada de Gran Hermano Argentina, Generación Dorada, que reúne a perfiles muy diversos incluyendo a una uruguaya, la comediante Yipio. Ayer hubo gala de nominación, pero lo que sorprendió a todos, especialmente al público, fue la entrada de Ca7riel y Paco Amoroso, que revolucionó el reality de Telefe con un minishow exclusivo que desató la euforia dentro y fuera de la casa. Sin embargo, el instante que realmente hizo explotar el clima fue su paso por el confesionario, donde sorprendieron a todos al nominar a dos figuras conocidas, generando un fuerte revuelo entre los seguidores del programa.

Antes de que los participantes supieran que ambos estaban allí, los músicos recorrieron cada rincón de la casa vacía, en un clima de misterio que aumentaba la expectativa. Mientras tanto, los “hermanitos” permanecían encerrados en el SUM, sin la más mínima idea de lo que estaba por suceder.

Pero el momento más desopilante llegó cuando Ca7riel y Paco entraron al confesionario para nominar, y el primero aprovechó la ocasión para hacer referencia a los rumores sobre una supuesta pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, que en los últimos días coparon las redes sociales y despertaron todo tipo de especulaciones.

“Quiero nominar a Tini y Emilia”, dijo el artista, y luego sumó: “Son unas pesadas, me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo, basta, basta de la guerra, sí a la paz", manteniéndose en el personaje zen que viene desarrollando para el nuevo disco del dúo, que sale esta noche, se llama Free Spirits y cuenta con colaboraciones de Sting y Jack Black.

CA7RIEL: quiero nominar a tini y emilia, que pesadas, con todo lo que pasa en el mundo… basta a la guerra, si a la paz,con la música no. pic.twitter.com/VWFLxW7y0X — aaron  (@aarontsuarez) March 19, 2026

Para rematar, Ca7riel lanzó, picante: "Con la música no”, una referencia a una frase de Nicki Nicole, que se volvió viral cuando intentó manifestar su apoyo a su colega Milo J, luego de que el gobierno argentino le cancelara un show en Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). "Basta chicas, me tienen cansado", dijo mientras salía de la habitación, mientras Paco permanecía en silencio.

Emilia y Tini están en la mira desde que, en las últimas horas, salieran a la luz los motivos de una pelea que las alejó y que llegó a su máximo pico cuando Tini recientemente dejó de seguir en Instagram a su colega. Emilia es acusada de intentar sabotear las actuaciones de otras artistas mediante amenazas y también de desarmar sus equipos de trabajo en beneficio propio.

Más allá de ese llamativo gesto, la dupla —uno de los fenómenos musicales argentinos que más impacta a nivel internacional hoy— ingresó al SUM, donde todos los hermanitos los esperaban vestidos de blanco y meditando, y ofreció un pequeño show frenético que, por un rato, cambió la dinámica de la casa.

Antes de la sorpresa primero hay que hacer silencio y relajarse ✨



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Con base en La Nación/GDA