La cantante Aymée Nuviola presenta "Una noche en Cuba" en Montevideo: fecha, lugar y precios de las entradas

El público uruguayo tendrá una nueva oportunidad de ver a Aymeé Nuviola en vivo. La cantante cubana, quien la semana pasada fue parte del Afro Latin Fest en José Ignacio, encabezará este sábado la fiesta Una noche en Cuba, que se celebrará en El Milongón (Gaboto 1812).

La artista, que alcanzó proyección internacional tras interpretar a Celia Cruz en la serie biográfica Celia (disponible en Prime Video), presentará canciones de su repertorio, marcado por la fusión entre son, timba y jazz latino.

Nuviola, de 53 años, ganó el Grammy al mejor álbum tropical en 2020 gracias a A Journey Through Cuban Music, donde reimagina 13 clásicos del cancionero cubano junto a figuras como Samuel Formell, Omara Portuondo y Chucho Valdés.

Conocida como “La sonera del mundo”, Nuviola debutó como solista en Uruguay cuando presentó el show De la Habana hasta aquí en el Auditorio Nacional del Sodre. Un año antes había cantado en el Teatro de Verano como invitada de Gilberto Santa Rosa. “Se me hizo mágico cuando salí y vi a todo el público aplaudirme en el Teatro de Verano, me conmovió mucho”, le dijo a El País.

Más adelante, en 2023, volvió a Montevideo para presentar un tributo a Celia Cruz en el Auditorio Nelly Goitiño. “Es un honor para mi interpretar las canciones de Celia y llevar la figura de la cubana que más nos ha representado, a la artista latina más importante del siglo XX, al escenario de este teatro”, comentó a este diario.

Nuviola, que hace del swing el sello de sus presentaciones, se presentará este sábado en El Milongón acompañada por una banda de ocho músicos. El espectáculo iniciará cerca de la medianoche, las entradas se venden en RedTickets y cuestan 1800 pesos.

Quienes quieran acercarse a la energía que define a sus conciertos, un buen punto de entrada es Sesiones desde la Loma, publicado en enero en YouTube y también disponible en Spotify. Allí versiona clásicos como “El ratón”, “Lágrimas negras” y “Cómo fue”.