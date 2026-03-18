“Me rompió los vasos capilares”: Las secuelas irreversibles de Emily de "Love is Blind" tras ataque de su ex

En febrero de 2025, Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind: Argentina, denunció por violencia de género a su esposo, Santiago Martínez, a quien había conocido en el reality de Netflix. Este miércoles, la joven fue invitada a La mañana con Moria y brindó detalles del proceso judicial, cuyo veredicto se conocerá en los próximos días.

“Mi versión es la única real”, afirmó. “La relación fue violenta desde el principio de parte de él. Sufrí muchas veces violencia de género hasta el 8 de febrero de 2025, cuando intentó matarme”, sostuvo.

En relación al juicio, señaló que Martínez presentó un perito de parte que lo describió como “una persona neurótica, carente de empatía, que no podía controlar sus emociones, sobre todo cuando estaba enojado”. Ceco, en tanto, no pudo permanecer en su audiencia. “Terminé siendo asistida por la ambulancia porque casi me desmayo. Me bajó muchísimo la presión, tuve vómitos y casi no llego al baño”, relató.

Sobre el comportamiento de su expareja durante la instancia judicial, agregó: “Mientras yo declaraba, me contaron que se estrujaba las manos y se golpeaba. Eso me hace pensar que incluso en ese momento se hubiera levantado a pegarme delante de los jueces”. Durante la entrevista, el periodista Federico Seeber le preguntó si creía que él habría sido capaz de hacerlo. “Juro que sí”, respondió.

Ceco también cuestionó el testimonio del acusado. “Por lo poco que escuché, mintió muchísimo. Dijo que la ‘loca’ de la pareja era yo, que yo le pegaba”, señaló. Para contextualizar, comparó sus contexturas físicas: “Yo mido 1,60 y peso 48 kilos; él mide 1,90 y pesa 90”. Según relató, Martínez sostuvo que actuaba en defensa propia: “Decía que yo era celosa constantemente y que, para controlarme, me dejaba marcas”.

Emily Ceco de "Love is Blind" denunció a Santiago, su marido del reality. Foto: Captura de YouTube / Bondi

Durante el proceso se difundieron imágenes que evidencian las lesiones sufridas por la joven. Entre las más impactantes, se destacan los hematomas en la zona de los ojos. “Tengo que maquillarme todos los días porque me rompió los vasos capilares. Me quedaron ojeras muy profundas. Hice muchísimos tratamientos y mi dermatóloga me dijo que es irreversible”, explicó.

La madre de la joven, Andrea, también se expresó en el programa conducido por Moria Casán. “Hoy estoy ocupándome de cuidar y acompañar a Emily. Nosotros vimos el reality al mismo tiempo que el público, pero llevábamos un año de relación familiar con esta persona”, sostuvo. Y añadió: “Nos engañó a todos”. Visiblemente afectada, relató que debió retirarse del estudio en plena entrevista. “Es revivir una y otra vez lo que pasó. Es escuchar que podría haberla matado, que estuvo a nada de hacerlo”, lamentó.

Por último, cuestionó los planteos de la defensa. “Del otro lado dijeron que para qué salía en la tele, que era para revictimizarse, pero es todo lo contrario. Cada vez que habló fue para pedir justicia. Si Emily no hubiera estado en la tele, esto no habría sido así y no se hubiera llegado a juicio”, concluyó.