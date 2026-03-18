Fue el video más visto de 2025 y hoy vive un calvario: Kristin Cabot y su verdad tras la kisscam de Coldplay

Kristin Cabot, la protagonista del video más visto en internet en 2025, dio por primera vez una entrevista frente a cámaras para hablar del doloroso cambio de vida que sufrió tras salir en la kisscam de Coldplay junto a su entonces jefe, Andy Byron.

Cabot se animó a hablar en el podcast de Oprah Winfrey, donde contó el detrás de esta historia viral de pocos segundos por el que hasta el día de hoy le llegan mensajes de odio y hasta amenazas de muerte.

La mujer denunció que las empresas dueñas de las redes sociales se han aprovechado de su dolor: “Antes no me imaginaba esto, pero, cuando algo se vuelve tan viral, ahora me doy cuenta de cómo se benefician las empresas tecnológicas. No sabemos que al compartir, dar Me gusta y hacer clic, estamos generando miles de millones de dólares para ellos y creando un algoritmo que lo alimenta. Cuanto más sufra alguien como yo, más dinero ganarán. Y eso lo alimentan y lo alimentan. Creo que hay que exigir responsabilidades”, expresó, según recoge El País de Madrid.

Pareja es capturada in fraganti en el show de Coldplay. Foto: Captura de video

Cabot explicó que unas seis semanas antes del recital, ella se había separado de su esposo y durante un almuerzo en el trabajo Andy Byron le contó que estaba atravesando un proceso similar. A partir de ahí, su relación se estrechó. “Tenía un crush enorme con Andy y se sentía muy bien tener atención de alguien como él, sobre todo viniendo de un periodo difícil de separación”, confesó.

“Era el concierto de mi banda favorita, estaba con mis mejores amigas, mi crush y con un par de copas, solo me divertía”, dijo Cabot y aseguró que nunca planearon tocarse para que los viera la cámara. De hecho, después de ese recital, ya no es fan de Coldplay.

Odio infundado por un video en TikTok

En la entrevista que dura más de una hora, Kristin Cabot detalló los múltiples ataques que sufrió, entre ellos más de 600 llamadas por día o personas acercándose a su casa a insultarla. Para ella, la explosión se generó por la combinación de que “mucha gente odia a los de recursos humanos” y el hecho de que sea mujer. Lamenta, en tanto, que la mayoría de comentarios ofensivos provengan de sus congéneres.

“Creo que fui un detonante para esas mujeres que han sufrido una traición. Y puedo tener empatía por eso, pero hay que saber la historia completa y usar el pensamiento crítico”, manifestó.

Su relación con Andy Byron

Tras el video viral, Cabot renunció a su puesto en Astronomer y posteriormente Andy Byron, CEO de la empresa, siguió los mismos pasos. Sin embargo, el trato que recibieron, asegura, fue desigual.

“No había nadie hablando de la apariencia de Andy y ni una sola vez leí un comentario de ‘seguro él llegó a ser director ejecutivo acostándose con todos’; y era todo lo que la gente decía de mí. Eso me destruyó porque he trabajado desde los 13 años, mi carrera era mi identidad, estaba muy orgullosa de todo lo que había logrado y amaba mi trabajo”, dijo Kristin a Oprah.

El vínculo entre Kristin Cabot y Andy Byron terminó. Para ella, su exjefe no se hizo cargo de lo ocurrido, no dijo toda la verdad y no mostró su apoyo.

“Me hubiera gustado que dijera ‘mi esposa y yo estamos separados al momento del concierto’, como lo hizo mi esposo. Eso hubiera ayudado mucho, porque incluso cuando aclaramos esa parte la gente seguía justificando su odio diciendo ‘bueno ella estaba separada pero él no’”, sentenció.