Giro en el caso de la ex "Gran Hermano" detenida por "viuda negra": filtran videos y explotan versiones cruzadas

El escándalo que involucra a Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano: Argentina, acaba de sumar un elemento que da un giro a la investigación. Este lunes se difundieron imágenes de las cámaras de seguridad del Smart Hotel de Palermo (Buenos Aires), donde la joven se encontró con un turista estadounidense y donde, horas más tarde, se desató un episodio que la Justicia argentina analiza bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

Los registros, que ya fueron incorporados al expediente que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 24, muestran el momento en que Martínez llega al hotel durante la madrugada del sábado. En las imágenes se la ve junto a su representante, Cristian Wagner, y al ciudadano norteamericano. La escena transcurre sin tensión: los tres ingresan al edificio y se dirigen a la habitación, mientras personal del hotel traslada una bandeja con espumante y copas.

El periodista argentino Mauro Szeta fue uno de los primeros en difundir el material y en precisar su alcance dentro de la causa. “Luciana de GH con el turista yanki y el manager: versiones cruzadas y un pedido de libertad: así entraron al departamento”, escribió en su cuenta de X al compartir el video. Luego agregó: “La defensa sostiene que no hubo robo ni drogaron al turista. En su indagatoria, Luciana contó que el turista la abusó”.

Pero las imágenes no se limitan al ingreso. También permiten reconstruir parte de lo ocurrido después dentro del hotel. De acuerdo con los registros compartidos por Szeta, Wagner se retiró del lugar cerca de las 7.00 del domingo, mientras que Martínez lo hizo varias horas más tarde, alrededor de las 10.30. Ese lapso es uno de los puntos que hoy concentran la atención de los investigadores.

En paralelo, también trascendió la declaración del representante ante la Justicia. Según Szeta, Wagner describió un episodio de violencia dentro de la habitación: “Hubo una pelea y el turista me tiró cosas mías y de él. Las junté y se las devolví”. Y añadió: “Cristian Wagner contó que peleó con el turista y que éste le arrojó de todo, incluso una mochila del estadounidense”.

🚨 "HUBO UNA PELEA Y EL TURISTA ME TIRÓ COSAS MÍAS Y DE ÉL. LAS JUNTÉ Y SE LAS DEVOLVÍ", DECLARÓ EL MANAGER DE LUCIANA

- Cristian Wagner contó que peleó con el turista y que éste le arrojó de todo, incluso una mochila del estadounidense.

- "Junté todo, volví y se lo devolví" pic.twitter.com/HIw6PplOav — Vía Szeta (@mauroszeta) March 17, 2026

La defensa sostiene que los objetos en cuestión quedaron involucrados en ese forcejeo, en un contexto que, aseguran, no responde a un plan de robo sino a una situación caótica en la que el representante intervino para asistir a Martínez. La Justicia deberá determinar ahora si los hechos encuadran en un intento delictivo o si, como plantea la exparticipante del reality, se trató de una reacción ante un presunto abuso.

¿Quién es Luciana Martínez?

Martínez saltó a la fama en diciembre de 2024, cuando ingresó a Gran Hermano: Argentina, el reality show que conduce Santiago del Moro. “Soy Jorge Barrionuevo de la provincia de Santa Cruz. Hace más de 10 años que a escondidas también soy Luciana Martínez”, dijo antes de ingresar al programa. La exjugadora contó su dura historia, que la llevó a ocultar quién era durante mucho tiempo.

Según explicó, hace dos años llegó con su valija a Buenos Aires para hacer el casting. Martínez tiene siete hermanos y dos de ellos estuvieron presos. “Gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien”, dijo. La exparticipante del reality es bailarina, asesora de imagen, administrativa y profesora de baile.

Luciana Martínez de "Gran Hermano 2025". Foto: Telefe

Cuando entró a la casa de Gran Hermano, Martínez lo hizo sin que su familia supiera su identidad como Luciana. Solo sus amigos más cercanos conocían que ella sería parte del reality. “A mi mamá le voy a decir perdón, lo siento, te amo”, mencionó.