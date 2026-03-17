Cambios en Canal 10: "Masterchef" regresa a la pantalla pero con una nueva figura en la conducción

La competencia gastronómica más importante de la televisión uruguaya se prepara para una temporada de grandes transformaciones. MasterChef Uruguay calienta motores en la pantalla de Canal 10 con una noticia que sacude el tablero de la programación: el programa tendrá un nuevo rostro al frente del ciclo.

La elegida para ponerse el delantal de conductora este año es Noelia Etcheverry, quien asumirá el liderazgo del formato con su característico carisma. La comunicadora desembarca en el estudio de MasterChef consolidada como una de las figuras centrales del canal tras haber haber llevado las riendas nada menos que de La Voz en 2024 y 2025.

Este movimiento responde a la salida de Eduardo "El Colo" Gianarelli, quien tras haber oficiado de anfitrión de las cocinas el último año, este 2026 asumirá el ambicioso desafío de conducir la primera versión uruguaya de Gran Hermano en el mismo canal. El nuevo proyecto mantendrá ocupado a Gianarelli, que dejó vacante el lugar en Masterchef.

La nueva temporada de Masterchef ya comenzó a grabarse y promete ser una de las más exigentes hasta el momento. Por ahora el ciclo es anunciado como "muy pronto" en publicidades que Canal 10 acaba de poner al aire. Allí confirma que el jurado se mantiene intacto, con los experimentados Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé, y a su vez revela que una mujer será quien los acompañe en la conducción, lo que se deja entrever a través de una misteriosa silueta femenina que interactúa con los integrantes del tribunal.

Nota a Noelia Etcheverry, presentadora de television uruguaya, en los estudios de El Pais en Montevideo, ND 20240521, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

La última temporada de Masterchef hasta la fecha finalizó el 11 de diciembre de 2025 y consagró campeón a Pedro Strauch, hijo de uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. El programa ya lleva nueve años en la pantalla de Canal 10 y esta será su 11° temporada, incluyendo las ediciones que se hicieron con famosos.