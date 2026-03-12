La filosa advertencia de Rodrigo Lussich a la gerencia de Canal 12: "Traten de no volver a hacerlo"
El histriónico conductor deslizó con humor en "Intrusos" un pedido a las autoridades del canal que retransmite el programa en la televisión uruguaya. "¡Para qué!", exclamó incómodo su compañero Adrián Pallares.
Los conductores de Intrusos, el ciclo de espectáculos que se emite por América TV, protagonizaron un divertido momento al aire cuando enviaron un saludo al público de Uruguay y aprovecharon para hacer un reclamo con humor a las autoridades de Canal 12, señal que retransmite el programa en el país vecino.
Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich mencionó su infancia en Montevideo. En ese instante, junto a su compañero Adrián Pallares, recordó que el ciclo también tiene audiencia del otro lado del Río de la Plata.
“Un beso para la gente de Canal 12. ¡No saben el éxito que somos en Canal 12!, ¡lideramos franja!”, celebró Pallares. Además, comentó que Lussich tiene previsto presentar su espectáculo unipersonal en Uruguay próximamente.
Sin embargo, el otro conductor fue más allá del saludo y reabrió una vieja herida vinculada con una decisión que tomó el canal meses atrás, cuando dejó de retransmitir el programa durante un tiempo.
“Cometieron el error de sacarnos en un momento y se arrepintieron seriamente de haberlo hecho. Traten de no volver a hacerlo”, lanzó Lussich con tono irónico, en lo que sonó como una simpática advertencia dirigida a la gerencia del canal. Pallares estalló de risa y con incomodidad preguntó para qué hacía ese comentario, pero su compañero redobló la apuesta: "Para que la gente lo sepa. Los mensajes llovían".
El conductor también contó una anécdota reciente con un directivo del canal. “Yo me lo crucé en el Buquebus. Al que nos sacó no, a otro. Me dijo ‘Viste que los sacaron, qué injusticia', y yo le respondí 'nos tienen que volver a poner, la gente lo pide'".
Según relató, en ese momento había asumido un nuevo gerente que decidió probar otros contenidos en el horario de la tarde. “Estaba en su derecho de probar. Al rato volvimos”, explicó. Pallares recordó que, en lugar del ciclo, el canal había apostado por una ficción. “Habían puesto una novela. Era buena, pero la gente nos extrañaba”, comentó.
Luego de aquel impás, el programa sobre farándula regresó a la grilla con gran éxito. En Uruguay se emite de lunes a viernes a las 16 horas bajo la conducción de la incónica dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.
