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¿Quién ganó "La Voz Kids Uruguay 2025"? Así fue la emotiva definición del certamen de Canal 10

Valentina Sosa, Juana Astol y Santino Sosa se enfrentaron este lunes en la gran final del concurso de canto infantil que conducen Noelia Etcheverry y Daniel K, y el público determinó al ganador.

28/10/2025, 00:38
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Noelia Etcheverry y Daniel K, conductores de "La Voz Kids 2025".
Noelia Etcheverry y Daniel K, conductores de "La Voz Kids 2025".
Fotos: Marcos Milán y Agustín Ginesta.

Redacción El País
La Voz Kids llegó a su fin este lunes en una emotiva definición que mostró talento de sobra por parte de los tres participantes que alcanzaron esa instancia, Valentina Sosa, Juana Astol y Santino Sosa. Luego de dos horas de programa en donde cada concursante cantó un tema individual y otro junto a su coach, los conductores Noelia Etcheverry y Daniel K revelaron cuál se consagraba ganador a través del voto del público.

La elegida por la audiencia fue Valentina Sosa, de 10 años, cuyo coach a lo largo del certamen fue Agustín Casanova. "Se me va a salir el corazón", dijo emocionada apenas escuchó que era la ganadora. Los conductores destacaron además el "bicampeonato" del líder de Márama, que ya se había consagrado con el participante Marcos Agüero en La Voz Uruguay de 2024, una edición con concursantes adultos.

Ruben Rada, a pleno: la final de "La Voz Kids" en Canal 10, su nuevo disco y la vuelta de "Terapia de murga"

Valentina Sosa nació y creció en el barrio Casavalle, donde vive con sus padres, sus dos hermanos, su sobrino y su perrita. Su padre fue quien la inscribió en las primeras clases de canto y quien la acercó al mundo de la música. Antes de estar en La Voz Kids, la joven artista formó parte de la revista infantil de carnaval Forever Kids. Ha destacado en el Carnaval de las Promesas.

En la final, Valentina cantó el clásico de Disney "Un mundo ideal" junto a Casanova y luego, como solista, sorprendió al interpretar "Oye", la adaptación en español del tema "Listen" de Beyonce. Esta actuación le valió un sinfín de elogios por parte de su coach y también de los otros dos en competencia, Ruben Rada y Luana Persíncula.

La ganadora recibió como premio el trofeo del programa y 500 mil pesos para utilizar en formación musical.

Valentina sosa, de 10 años, hizo una impecable presentación en "La Voz Kids Uruguay".
Valentina Sosa en su primera aparición en "La Voz Kids Uruguay".
Foto: captura de pantalla de Youtube.

"El colmo" de Noelia Etcheverry

El rol de los conductores no pasó inadvertido en la definición del programa, ya que debieron contener a los pequeños participantes que estaban con la emoción a flor de piel y no pudieron evitar las lágrimas en más de una oportunidad. No obstante, la voz le jugó una mala pasada a Noelia Etcheverry, que se mostró disfónica a lo largo de toda la emisión.

"El colmo de la conductora es estar sin voz en la final de La Voz", bromeó la animadora, que pese a la dificultad se desenvolvió con la soltura que la caracteriza a lo largo de todo el programa. Su compañero Daniel K quiso encontrar una explicación y argumentó que debía ser por "la emoción" de la final. "Estoy más nerviosa que nunca", confesó ella al comienzo del programa.

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