El álbum de fotos de las vacaciones de Noelia Etcheverry en paradisíaco destino y la fobia que no pudo superar

Redacción El País

La comunicadora Noelia Etcheverry se dio todos los gustos en sus vacaciones de ensueño, que incluyeron parques de atracciones de Disney, un lujoso crucero desde el que conoció distintas ciudades de la costa mexicana y hasta una fiesta que incluyó una fobia que no pudo superar.

La conductora de Canal 10 publicó fotos y videos de sus días en el Caribe junto a su familia a través de sus redes, y como cierre del viaje, decidió compartir con sus seguidores varios momentos destacados de los últimos días, que vivió a puro disfrute.

“El amor, la familia, las vacaciones y un montón de recuerdos que quedarán para siempre”, comentó Noelia Etcheverry para darle un cierre a sus días de descanso junto a su esposo y su pequeña hija, Olivia.

Para celebrar sus días de descanso y relax, la conductora del concurso de canto La Voz Kids y de Sonríe, te estamos grabando —este último junto a Rafa Cotelo y Jorge Piñeyrúa— por Canal 10, publicó un “mini recap” de los últimos días. También comentó que le quedan por fuera varios recuerdos, ya que Instagram permite hasta 20 momentos por publicación.

Noelia Etcheverry durante sus vacaciones en Bahamas. Foto: Instagram @noe_etcheverry

“Comida rica, bailongo, una fiesta de los globos en la que no pude curar mi fobia [ha contado que, desde niña, le tiene pánico a los globos], desayuno a la cama, el ascensor más copado del mundo, la calma y la inmensidad del océano a bordo del barco más hermoso que vi en mi vida”, escribió Etcheverry junto a fotos y videos en Roatán, Cozumel, Costa Maya y Bahamas. “Qué belleza todo por Dios”, agregó.

“Emprendiendo la vuelta con las pilas recargadas y el corazón explotado”, finalizó la comunicadora, que ahora volverá a su rol al frente de Sonríe de Canal 10, así como al programa de streaming Mucho que se emite por Ola Stream y conduce junto a Leo Pacella y Germán Medina.