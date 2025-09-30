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Las vacaciones soñadas de una figura de Canal 10 junto a su familia: playa, buceo y parques de atracciones

Es una de las comunicadoras más queridas de la pantalla chica uruguaya, y se fue de viaje en familia a Bahamas y los parques de Disney, desde donde publicó varias fotos y videos.

30/09/2025, 12:05
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Noelia Etcheverry durante sus vacaciones en Bahamas.
Noelia Etcheverry durante sus vacaciones en Bahamas.
Foto: Instagram @noe_etcheverry

Redacción El País
Mientras continúa al aire la nueva temporada de La Voz Kids por la pantalla de Canal 10, la comunicadora Noelia Etcheverry se fue de viaje junto a su familia para unas vacaciones soñadas.

Por este motivo ha estado ausente de Mucho, el programa de streaming que conduce junto a Leo Pacella y Germán Medina.

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Junto a su esposo e hija, Etcheverry ha compartido varias fotos y videos de sus vacaciones. Ya visitaron los parques de atracciones de Disney en Los Ángeles. Desde allí, publicó: "Vacaciones soñadas en familia!!! Primera parada Disney!! Un lugar tan tan hermoso y soñado al que deseábamos volver!", escribió la comunicadora junto a videos y fotos del lugar, también algunas recomendaciones para aprovechar al máximo el viaje.

"Piques: llevar coche! es tanto para caminar y hace tanto calor que el coche es salvador! Sino te alquilan unos carritos ahi! Podés ingresar comida y agua! Hay bebederos por todos lados para recargar las botellas", agregó Etcheverry.

Desde los parques de Disney, también escribió: "No sé si se puede explicar con palabras lo que vivimos en este lugar! Así que ahí va un dump lleno de momentos felices sobre todo el encuentro tan ansiado con los personajes de Disney! Les dije I LOVE YOU a todos mientras revivía un montón de recuerdos de niña!",

Una de sus últimas publicaciones fue desde desde las paradisíacas playas de Bahamas, donde hizo buceo y mostró la diversión familiar.

Noelia Etcheverry y su hija Olivia.
Noelia Etcheverry y su hija Olivia.
Foto: Instagram @noe_etcheverry

"El paraíso no exist… otro destino soñado de estas vacaciones!", escribió Etcheverry en la publicación que no ha parado de generar Me Gusta y comentarios de sus seguidores. "Familia, mate aunque tengamos 30 grados a la sombra, diversión y hasta una mini expedición en en el fondo del Mar en este lugar maravillosooooo!!", agregó la también conductora del ciclo Sonríe, te estamos grabando que se emite los miércoles por Canal 10.

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