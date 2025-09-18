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Figura de Canal 10 fue multada por primera vez y sorprendió con su reacción: "Estoy un poco..."

Con una gran comunidad en redes y una intensa agenda entre televisión, teatro y streaming, Noelia Etcheverry compartió con humor la anécdota de su primera infracción y recibió apoyo inmediato.

18/09/2025, 15:35
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Noelia Etcheverry mostrando la boleta rosada, como prueba de que la multaron.
Noelia Etcheverry mostrando la boleta rosada, como prueba de que la multaron.
Foto: redes sociales

Redacción El País
Es actriz, conductora y una de las figuras más queridas de la televisión uruguaya. Tiene más de 147 mil seguidores en Instagram, una obra en cartel titulada La vida continúa junto a Leo Pacella y Coco Echagüe, y es parte de dos exitosos programas de Canal 10: La Voz Kids Uruguay y Sonríe.

Además, se anima al streaming con el ciclo Mucho, junto a Pacella y Germán Medina. Ayer sorprendió a su comunidad al revelar una situación que, según contó, la avergonzó bastante: por primera vez en su vida recibió una multa de tránsito y decidió contarlo con humor en redes sociales.

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Se trata de Noelia Etcheverry, que fiel a su estilo compartió un video mostrando la boleta rosada y escribió: "Toca reconocer". Luego contó: “Primera vez que me multan y me multaron bien. Me lo tomé bien, igual estoy un poco avergonzada. Estacioné en un lugar que no se podía y no me di cuenta”.

Entre mates, explicó cómo fue la situación: “Voy a estacionar en Parque Batlle, que hay mucho auto, mucho tránsito, estás llegando tarde a un lugar. Veo muchos autos y una señora que va a estacionar. Digo: me agarra el lugar la señora. No, la señora hizo espacio para dejarme. Gracias señora, porque cuando llegué vos también tenías la rosadita”.

Noelia Etcheverry
Nota a Noelia Etcheverry, presentadora de television uruguaya, en los estudios de El Pais en Montevideo, ND 20240521, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

La comunicadora reconoció sentirse avergonzada, pero también asumió su error: “Me lo merezco. Qué horrible, pero cuando me lo merezco, me lo merezco”.

Luego, y en modo moraleja, aconsejó mirar los carteles, observar atento todo y no dejarse llevar por acciones de otros conductores: "Hagan la suya", dijo.

Con humor, también publicó un video bailando cumbia con el mate en mano y bromeó: “Yo estacionando. A partir de ahora, sin música y a mirar carteles”.

Las respuestas no tardaron en llegar y muchos usuarios se sintieron identificados: “Me pasó lo mismo”, “Vi varios estacionados y nunca vi el cartel”, “En Parque Batlle estacionar es un estrés”, fueron algunos de los mensajes que compartió la actriz.

“Ya no me siento tan sola ni avergonzada, ustedes son lo más”, cerró Etcheverry agradecida.

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