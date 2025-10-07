Una conocida figura de Canal 12 apareció como jurado sorpresa en "La Voz Kids" de Canal 10 y cantó con Luana
El reality "La Voz Kids" comenzó con los knockouts y a los tres jurados de la temporada —Luana, Agustín Casanova y Ruben Rada— se les sumó un cantante que integra las filas de La Tele.
Redacción El País
Mientras el concurso de canto La Voz Kids comenzaba con los knockouts, uno de los cantantes más populares del país y figura de varios programas de Canal 12 apareció por sorpresa para oficiar como jurado invitado.
Además, el músico llegó con "superpoderes", ya que podía elegir a uno de los jóvenes participantes que no habían sido seleccionados por los coaches del ciclo, o sea, Luana, Agustín Casanova y Ruben Rada.
Noelia Etcheverry y Daniel K, los anfitriones, anunciaron que para esta etapa llegarían dos jurados invitados: el primero en aparecer fue Fabián "Fata" Delgado, la figura de La Tele en cuestión, quien también cantó junto a Luana una versión de cumbia de "La isla bonita" de Madonna, para dar inicio a esta etapa decisiva del concurso.
Además, se informó que el cantante Luck Ra, que es coach en la versión argentina de La Voz —que actualmente se encuentra en sus etapas finales por el canal Telefé—, también estará en esta etapa del concurso.
En la noche del lunes, el integrante de ciclos de La Tele como ¿Quién es la máscara?, Tu cara me suena y Poné Play llegó a La Voz Kids con un "superpoder" y lo usó para salvar a dos jóvenes de los equipos de Rada y Luana. Luego de que los tres participantes del equipo de Rada hubieran terminado sus interpretaciones, Fata rescató a Micaela De León, que había interpretado "Ego", de Lali Espósito. También se encargó de salvar a Milagros Muscarelli, la joven del Team Luana que había cantado el hit "Río de la Plata" de Natalia Oreiro.
Las tres integrantes del AgusTeam también cantaron en el estudio, y la pequeña Valentina Sosa, que interpretó "Libre soy" de la película Frozen, fue la elegida del coach para pasar a la siguiente etapa.
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