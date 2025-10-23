¿Quién debería conducir la versión uruguaya de "Gran Hermano"?: cuatro famosos dan su opinión

Redacción El País

Canal 10 pateó el tablero al anunciar que realizará una versión propia de Gran Hermano en 2026 y, entre otras, quedó sobrevolando una interrogante: ¿a quién elegirán para la conducción? Sábado Show le consultó a cuatro referentes de su rubro que postularon a sus comunicadores favoritos para ponerse al frente del esperado reality show.

La modelo y abogada Natalie Yoffe, el conductor Richard Galeano, el influencer Emiliarno Rodríguez y el dj El Máximo compartieron su parecer en relación a quién debería conducir el primer Gran Hermano uruguayo. A continuación, sus opiniones:

Natalie Yoffe - modelo y abogada

Natalie Yoffe Foto: Richard Sosa

Considero que la dupla de Agustín (Gil) y Eliana (Dide) sería ideal para conducir Gran Hermano Uruguay porque desde hace tres temporadas vienen demostrando en La Previa que tienen química, solidez y un conocimiento profundo del formato. Su estilo de conducción es fresco, moderno y con mucha chispa, lo que logra conectar con el público y sostener el interés durante todo el programa. Sería natural y merecido que ambos estén al frente de la versión uruguaya del reality.

Richard Galeano - conductor

Richard Galeano, conductor de "Hacemos lo que podemos".

Hay conductores con condiciones de sobra, pero creo que se tendría que apostar a una cara nueva. El éxito del reality en estos tiempos se basó no solo en lo que se ve por televisión si no en un gran trabajo en redes sociales. Quien lo lleve adelante tendría que contar con características que salgan de lo común, con experiencia en ciclos de entretenimiento y no superar los 50 años de edad. Sería muy ególatra decir que uno pude reunir las condiciones que mencioné pero no tengo a una persona que diga “esta es la indicada”.

Emiliano Rodríguez - influencer

Emiliano Rodríguez en la previa de Gran Hermano por Canal 10.

Me gustaría que fuera como en la versión original de Gran Hermano, que tenía un conductor para galas y después otros para los debates. En las galas lo veo al Colo Gianarelli, que sé que le gusta mucho el formato, y en los debates soy un creyente de que equipo que gana no se toca, Eli (Dide) y Agus (Gil) vienen haciendo un gran laburo formando el debate local. Creo que se haría una buena combinación entre los tres.

El máximo - Dj

Dj El Máximo. Foto: difusión

Gran Hermano necesita un conductor que sepa crear climas: desde momentos emotivos hasta conflictos, y (Orlando) Petinatti es quien ha demostrado esa habilidad, tanto como jurado en Got Talent Uruguay como en su rol en ¿Quién quiere ser millonario?, donde supo manejar silencios, tensión y emociones del público. A esto se suma su extensa trayectoria en radio, su estilo provocador pero medido y su capacidad para sostener la atención en vivo. Su voz inconfundible y su llegada transversal a distintas generaciones le dan solidez como figura mediática. Si logra equilibrar su tono irónico con cercanía, puede aportar una conducción distinta, efectiva y con sello propio.