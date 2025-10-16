¿Quién será el conductor de Gran Hermano Uruguay?; la lista ultra secreta de Canal 10 y un as bajo la manga

Redacción El País.

Canal 10 oficializó esta semana que producirá la versión uruguaya de Gran Hermano, el reality televisivo más famoso y repetido del mundo. El anuncio, que se produjo durante la edición central de Subrayado del martes, se convirtió en la noticia televisiva del año y desató una catarata de preguntas respecto a los detalles de la primera casa televisiva 100% uruguaya.

Para empezar, el cuándo. Esta versión oriental del reality se producirá en 2026, año en que Saeta celebra 70 años de vida. “El año que cumplimos 70 años y decidimos ir más allá. Como nos caracteriza, marcar un nuevo hito en la historia y apostar a lo más grande con un formato que solamente un canal con nuestra trayectoria podría hacerlo realidad”, aseguró el canal en el anuncio oficial.

La etapa de selección de los participantes de Gran Hermano Uruguay se iniciará a principios de 2026 y el programa estará al aire en el segundo semestre de 2026 luego de que finalice la próxima edición del reality argentino que va por Telefé y también por Saeta.

La casa será la misma que se emplea como sede del reality en Argentina y también para la versión chilena. El estudio principal estará en Montevideo, con las tribunas donde se desplegarán las hinchadas (o fandom) de los respectivos participantes. A medida que los hermanitos salgan de la casa, un móvil tomará las primeras impresiones y viajarán para estar al otro día en el estudio en Uruguay para las notas y debates correspondientes.

Tato Algorta. Foto: archivo.

¿Cómo participar de Gran Hermano Uruguay? Lo que se sabe hasta ahora

Según anunció Saeta, podrán participar mayores de 18 años en un casting abierto, seguramente a través de redes sociales y que estará disponibble desde inicios de 2026.

De hecho, ya están abiertas las cuentas de Facebook @GranHermanoUY, en Instagram @GranHermano_UY, en X (antes Twitter) @GranHermano_UY y en TikTok, @GranHermano_UY. El anuncio también será a través de las pantallas de Canal 10.

¿Quién va a conducir Gran Hermano Uruguay? Una lista con cinco candidatos

Canal 10 lleva tiempo considerando la posibilidad de realizar el formato con una casa 100% uruguaya, según confesaron varias veces sus responsables. Ahora que se confirmó, una de las principales interrogantes refiere a quién estará al frente de la conducción.

En la interna de Canal 10, el tema se maneja con absoluta reserva y oficialmente no ha trascendido ningún nombre. En los pasillos, se asegura que las autoridades manejan una lista con cinco posibles candidatos. Entre ellos, los informantes arriesgan a dos: uno que está actualmente dentro del staff de Saeta y otro que lo estuvo hasta hace tres años. En concreto, ellos son Orlando Petinatti y Eduardo “Colo” Gianarelli. Los dos integran la lista secreta (se desconoce orden de preferencia) y son parte de las conversaciones internas cuando se discute este asunto.

Eduardo Gianarelli, El Colo, en la grabacion de "Masterchef". Foto: Leonardo Mainé / El País

El domingo pasado, cuando se manejaba el anuncio en términos de expectativa abriendo un sobre de “Golden Ticket” al aire, los compañeros de Gianarelli en Polémica en el bar, bromearon con que se le daba “bien” al conductor eso de leer sobres y hacer anuncios de votaciones. "Te sale muy orgánico", le dijo Sofía Romano. Cierto parecido físico del Colo con Santiago del Moro también ayudaría a esta postulación.

Eduardo "Colo" Gianarelli abriendo el "Golden ticket" en Polémica en el bar. Foto: Canal 10.

En cuanto a Petinatti, es un reconocido conductor que tiene, según quienes defienden su postulación, la cuota de picardía que muchas veces requiere un formato como Gran hermano. Habrá que considerar, en caso de que Saeta se defina por él, otros asuntos de negociación contractual en cuanto actualmente “Peti” no integra la pantalla de Saeta. Su última experiencia fue Got Talent y luego Quién quiere ser millonario en 2022. El final del vínculo fue abrupto y no hubo otras experiencias del comunicador en Saeta.

Sobre los otros tres nombres, no hay más que hermetismo y todo son especulaciones. De momento, se descarta a una figura que resonó alguna vez para la conducción de Gran Hermano Uruguay como la de Ignacio Álvarez. Incluso, el propio periodista se declaró públicamente proclive a aceptar este rol en caso de tener un ofrecimiento.

Sin embargo, por estas horas la decisión respecto a esta posibilidad es negativa. Consideran que no sería el momento ni el formato adecuado para una vuelta de Álvarez a Canal 10.

Se dice de mi, Claudia Fernández.

¿Quiénes serían, entonces, los otros tres candidatos de la lista? En 2023, cuando Canal 10 estuvo a punto de concretar la producción del reality, le ofreció la conducción a Claudia Fernández y ella aceptó. Finalmente, el proyecto se pospuso y ella terminó saliendo del 10. Ha sido parte de las últimas apuestas de Canal 12 como ¿Quién es la máscara? y Tu cara me suena. ¿Volverán por ella? No se puede descartar.

Hablando de regreso, hay quienes en el largo pasillo de las instalaciones de Canal 10 piensan en un regreso de Natalia Oreiro. Luego de su experiencia en conducción de Got Talent, algunos se la imaginan liderando este proyecto. Otros dudan porque a la reconocida actriz le faltaría ese toque de maldad que a menudo requiere la conducción de GH.

Otra figura femenina fuerte en Saeta es la de Noelia Etcheverry. La conductora ha sido la preferida de las últimas grandes apuestas de Saeta, como La Voz.

Jorge Piñeyrúa, uno de los más experimentados conductores de Canal 10, nunca puede ser descartado para los proyectos más importantes de Saeta. ¿Por qué no?

Eliana Dide y Agustín Gil están muy familiarizados con el formato en cuanto condujeron las previas orientales en los últimos años. ¿Quién te dice que no den el salto a la conducción, en dupla o uno de ellos, del Gran Hermano Uruguay?

¿Y si aparece un tapado?; la idea as bajo la manga que se estudia para la conducción

Puede ser también que el conductor o conductora de la primera edición uruguaya de Gran Hermano no esté en una lista, al menos por el momento. Hay quienes piensan en Canal 10 que la verdadera estrella del formato deben ser los participantes y las historias que se desarrollen en la casa y por eso, no estarían especialmente preocupados en definir a una personalidad reconocida como conductor.

Es más, algunos informantes dentro de Saeta, escucharon que en las próximas semanas se abrirá una especie de búsqueda interna y externa para encontrar a alguien con virtudes sorpresivas para la conducción, pero no necesariamente se tratará de una figura encumbrada. Hay que esperar y estar atentos.