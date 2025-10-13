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"Gran Hermano Uruguay": director Alejandro Ripoll confirmó que el año que viene Canal 10 adaptará el reality

El especialista en audiencias y dirección de cámaras participó del lanzamiento de los nuevos estudios de Trimax Media y habló sobre la inminente realización de la versión uruguaya de "Gran Hermano".

13/10/2025, 19:30
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Redacción El País
La realización de la versión local de Gran Hermano por parte de Canal 10 es un hecho. Así lo confirmó el director argentino y experto en análisis de audiencias Alejandro Ripoll este viernes en una presentación sobre nuevas tendencias de consumo de televisión en Trimax Media.

En medio de su disertación, Ripoll mencionó a Gran Hermano y enseguida advirtió que los uruguayos vivirán este fenómeno "muy de cerca" el año próximo ya que habrá una versión del formato "exclusivamente de uruguayos".

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"Hay que armar una estrategia de comunicación y pruebas puras y exclusivas para la idiosincrasia del uruguayo, como tuvimos armadas para la idiosincrasia del argentino y del chileno. Esos contenidos se trabajan, se prueban y se ajustan a través de las métricas", anticipó Ripoll sobre la realización del reality en Uruguay.

Por otra parte, Ripoll también se explayó sobre tendencias de consumo televisivo con gráficos que daban cuenta del crecimiento de los contenidos on demand frente a la televisión abierta. Se detuvo en señalar que estas nuevas modalidades no vienen a ocupar el lugar del formato anterior sino a complementarlo.

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Alejandro Ripoll.
Foto: Leo Mainé.

No es la primera vez que Ripoll se refiere a la posibilidad de que Uruguay tenga su propio Gran Hermano. En mayo de este año, estuvo invitado en el programa de streaming Ángel Responde (Bondi), donde ya anticipaba que "en julio (de 2026) el señor Marcos Gorban se hace cargo de la producción de Gran Hermano en exclusiva para Uruguay”. “Va a ser el primer Gran Hermano Uruguay; una versión corta con conductor uruguayo y todo uruguayo”, comentaba en aquel entonces.

Ripoll estuvo a cargo de la dirección de cámaras de Gran Hermano en Argentina y también de la versión chilena. A su vez está al frente de la consultora de análisis de audiencia ReSearch, que creó durante la pandemia. El experto en televisión se hizo especialmente popular como director de Showmatch, rol por el que interactuaba al aire con Marcelo Tinelli y con el que ganó un premio Martín Fierro a Mejor Dirección.

Parte del elenco de Trimax Media.
Parte del elenco de Trimax Media.
Foto: @trimaxmediaok

El director ofreció esta charla sobre audiencias en el marco del lanzamiento de los nuevos estudios de streaming de Trimax Media y de la presentación de su nueva programación, que se realizó en el propio establecimiento del canal. El evento fue conducido por Eunice Castro y Esteban Recagno.

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