Figuras de la TV y el teatro se reúnen en el escenario para protagonizar una comedia de una dramaturga francesa

Como es tradición en las producciones de Diego Sorondo, la nueva obra que pondrá en cartel reunirá a reconocidas figuras del teatro y la televisión uruguaya. Se trata de Un dios salvaje, una comedia de la dramaturga francesa Yasmina Reza, dirigida por Álvaro Ahunchain, que se estrenará el próximo 8 de mayo en La Alianza.

La obra contará con las actuaciones de Cata Ferrand, Leo Lorenzo, Noelia Etcheverry y Carlos Rompani, quienes interpretarán a dos parejas que se reúnen para conversar luego de que uno de sus hijos agreda a otro en un parque.

Lo que comienza como una charla civilizada entre adultos que buscan resolver el conflicto pronto se transforma en una discusión cada vez más tensa entre ambas parejas, hasta derivar en un verdadero todos contra todos.

Con su característico humor ácido, Reza construye una comedia que reflexiona sobre cómo un hecho aparentemente menor puede sacar a la luz las miserias, contradicciones y tensiones ocultas en las relaciones humanas.

Se trata de una nueva producción de DS Producciones, esta vez en conjunto con la Alianza Cultural Uruguay–Estados Unidos. Como es habitual en sus proyectos, Sorondo vuelve a reunir en el escenario a rostros conocidos del medio local.

El elenco estará integrado por Ferrand, Lorenzo, Etcheverry y Rompani. Este último debutó con Sorondo en 2025 con la obra Matita —junto a Graciela Rodríguez, Noelia Campo y Rodrigo Garmendia—, lo que marcó su salto al circuito teatral comercial. Rompani es actor egresado de la EMAD y sobrino nieto de la recordada actriz China Zorrilla.

Noelia Etcheverry compartiendo escena con Armand Ugón, su partenaire en "ParaAnormales". Foto: Kevin Miranda

Ferrand viene de protagonizar la exitosa ParaAnormales bajo la órbita de DS Producciones, mientras que Lorenzo fue parte de Votemos, ambas dirigidas por Adriana Da Silva.

Por su parte, Etcheverry regresó a la actuación tras 14 años alejada de los escenarios con Paranormales. El año pasado, la conductora de Sonríe (Canal 10) también integró el elenco de La vida continúa, junto a Leo Pacella, Coco Echagüe y Hugo Giachino.

La obra se presentará los viernes a las 20:30 en la sala de la Alianza, y las entradas ya están a la venta a través de Redtickets.