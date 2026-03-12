Maxi de la Cruz cumplió 50 años: la sorpresa de su hija Cande y el regalo que le hicieron en Canal 12

Este 11 de marzo cumplió 50 años Maxi de la Cruz, una de las figuras más importantes de la televisión uruguaya actual. Actor y conductor con innegable talento para la comedia, pero también para la música, y amante del deporte, es el hijo de una leyenda como Cacho de la Cruz y un digno sucesor de sus pasos.

Así lo dejó claro el regalo que le hicieron desde Canal 12: un singular homenaje en forma de video en el que participan muchos de sus compañeros en ¿Quién es la máscara?, el programa que conduce y que acaba de estrenar su nueva temporada, la quinta.

El regalo también tuvo una pata presencial, ya que en pleno rodaje del show, Maxi fue sorprendido por su hija Candelaria, que este año es parte del plantel, quien le alcanzó una torta con velita para celebrarlo. Maxi pidió deseos ante la sonrisa y el aplauso de todos.

Cande fue una de las que habló en el simpático video, al que le aportó la cuota más emotiva: "Primero que nada es mi papá, pero en realidad es mucho más que eso: es la persona que más me enseña, más me cuida, más me guía, y mi protector eterno. Te amo papá, te amamos todos", le dijo.

Antes, sus compañeros delante y detrás de cámaras, desde investigadores como Sofía Rodríguez, Fata Delgado y Pablo Turturiello a productores, camarógrafos y demás, le dedicaron algunas palabras y resaltaron sus virtudes, en una lista que abacó términos como "humildad", "un profesional de aquellos", "hijo de tigre", "muy generoso", "loco de remate, pero muy talentoso", "muy buen compañero de trabajo" y "tipazo".

Fueron palabras similares aparecieron en otros saludos públicos que le hicieron a Maxi, como el de su amiga Paola Bianco o su también amigo y además mánager Diego Sorondo, solo algunas de las muestras de afecto que Maxi recibió en su día.