El sorpresivo abrazo entre Petinatti y Lecueder tras 23 años y el viejo reclamo al aire que nadie imaginaba

El encuentro ocurrió el lunes por la tarde en Se arregla el mundo, el programa que conducen Federico Castillo, Bernardo Wolloch y Maximiliano Otero en Ola Stream. El estudio desde donde se emite tiene un valor simbólico especial: funciona en el mismo predio donde Orlando Petinatti condujo durante una década Malos Pensamientos en Océano FM, frente a la rambla del Puertito del Buceo.

“Hace 23 años que no piso este lugar. Ni siquiera para tirar piedras”, bromeó el conductor apenas se sentó frente al micrófono. Antes de que apareciera Pablo Lecueder, director de Océano y hoy al frente de la Ola Stream, incluso lanzó un reclamo con humor: “Le escribí: ¿no te da vergüenza que tus empleados me inviten en vez de hacerlo vos?”.

Petinatti recordó que su vínculo con la empresa había empezado a comienzos de los 90, cuando trabajaba en Radiomundo, emisora del mismo grupo. En aquella época, según contó, el estudio de la calle Convención era diminuto: “Uno y medio por uno y medio. No entraba una silla”.

Años después, cuando la radio se mudó al emblemático estudio frente a la rambla, surgió una discusión que todavía recuerdan. Lecueder estaba entusiasmado con la vista al Puertito del Buceo y quería que el estudio estuviera completamente abierto al público. Petinatti, en cambio, tenía otra idea.

“Le dije: si en Malos Pensamientos hay 400 personas que gritan, tiran frases y hacen ruido, ¿qué gracia tiene que pase un auto y me vea a mí solo?”, recordó. Finalmente, pese a su resistencia inicial, el director accedió a colocar cortinas. “A las tres de la tarde las cerraba porque me interesaba que la gente imaginara. Malos Pensamientos es un programa para imaginar”, explicó quien hoy lo conduce en Azul FM.

El momento más esperado llegó sobre el final del programa. Con “Friends Will Be Friends”, clásico de Queen, Castillo anunció la entrada del “señor director” y los dos se fundieron en un abrazo entre risas. “¿A quién le facturo esto?”, lanzó Petinatti con su humor característico.

Lecueder respondió con otra anécdota: le reclamó los gastos de los faxes que llegaban al programa en los años 90, cuando Petinatti invitó al aire a los oyentes a enviar mensajes. “Cada rollo costaba una fortuna y no paraba nunca”, recordó el empresario.

Entonces Petinatti contó cómo nació esa idea. Un oyente le preguntó al aire cuál era el número, porque quería mandarle un fax, y él creyó que solo tenían fax algunas empresas, lo dijo y no paró de recibir mensajes. "El día que más faxes recibí fue cuando Peñarol ganó el quinquenio y gastamos tres rollos enteros", expresó el conductor, que es fanático de Nacional.

El intercambio derivó en recuerdos de los primeros años del programa y de las convocatorias masivas que generaba entre los oyentes. La primera de ellas fue frente al estudio de Convención, y el público llegó a provocar un caos de tránsito en pleno centro de Montevideo.

Una vieja pelea entre Lecueder y Petinatti

Lecueder también evocó las discusiones que mantenían sobre el estilo del programa. “A veces me trataba de convencer y yo decía que no estaba de acuerdo. Pero un gran maestro me enseñó que cuando un comunicador está convencido, hay que darle bola”, admitió.

Entre esos recuerdos apareció una de las grandes disputas de la época: el salto de Petinatti de Radiomundo a la FM en 1994. Según relató el conductor, el director le ofrecía pasar a la tarde de Océano, pero sin Malos Pensamientos. “Me decía: bajá el tono, poné música, leé noticias… ¿personajes en FM? No”, recordó. La discusión duró dos meses hasta que finalmente el programa llegó a la frecuencia modulada.

Lecueder reveló que por entonces le decían que se había vuelto loco, que había puesto a un tipo de tarde a "decir estupideces" a los gritos. La apuesta terminó siendo un éxito: la segunda medición de audiencia marcó 12 puntos y el ciclo se consolidó como uno de los fenómenos radiales de los 90.

Antes, Lecueder le dijo de hacer una prueba durante el verano. Arrancaron un 2 de enero y Petinatti se quedó sin vacaciones. "Me dijiste: 'volvemos a hablar en febrero. Si esto va mal seguís en Radiomundo, si va bien seguimos'. En febrero me dijo, 'no paran de llamar para pautar. Es un éxito'".

El vínculo entre ambos marcó una época en la radio uruguaya, con diálogos y discusiones ficticias al aire que se volvieron un clásico para la audiencia.

La historia tuvo un giro en 2004, cuando Petinatti dejó Océano tras más de una década para iniciar una nueva etapa en Radio Futura, emisora que se lanzó ese mismo año. “Yo quería seguir creciendo y no tenía más oportunidad”, explicó años después el conductor sobre su salida.

A pesar de ese largo recorrido y de las diferencias que marcaron su separación profesional, el reencuentro de este lunes mostró que el vínculo entre ambos aún tiene humor y complicidad.

"Nos divertimos mucho. Hicimos historia y él sigue haciéndola. Tuvimos la suerte de que estuviste en esta casa por mucho tiempo y qué pasará en el futuro, no lo sé, pero lo más probable es que ponga de vuelta una discoteca acá", lanzó Lecueder, con humor, sobre el final.

“Se juntó Oasis, ¿no nos vamos a juntar nosotros?”, remató Petinatti entre risas, en referencia al inesperado cruce que volvió a reunirlos frente al micrófono después de 23 años.