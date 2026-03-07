Durísimo cruce entre Orlando Petinatti y Manini Ríos por gesto del exsenador: "Nunca pensé que caería tan bajo"

Un duro intercambio en redes sociales enfrentó al comunicador Orlando Petinatti con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, luego de que el exsenador firmara el libro de condolencias por la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí en la embajada de Irán en Montevideo.

La visita de Manini Ríos se produjo tras la muerte del dirigente religioso y político iraní en el marco de ataques militares de Estados Unidos e Israel contra ese país. El excomandante en jefe del Ejército acudió a la sede diplomática para expresar su pésame y dejó un mensaje dirigido al pueblo iraní.

El gesto provocó cuestionamientos en redes sociales, entre ellos el del conductor radial Orlando Petinatti, quien publicó una foto de Manini firmando el libro y lanzó una crítica directa.

“Si la esposa hubiera sido Ministra de Vivienda de Khamenei hubiera terminado colgada en la plaza de Teherán... y él firmaba igual”, escribió el comunicador en la red social X, con picante referencia al caso de la exministra de Vivienda, Irene Moreira, desplazada del cargo en 2023 en medio de un escándalo por presunta irregularidad en la asignación de una vivienda.

El comentario generó la reacción inmediata de Manini Ríos, quien respondió con un mensaje dirigido al propio Petinatti. “Nunca pensé que usted iba a caer tan bajo. Y lo digo con dolor por la alta consideración que siempre le tuve...”, escribió el dirigente político.

Nunca pensé que Usted iba a caer tan bajo.

Y lo digo con dolor por la alta consideración que siempre le tuve... — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) March 6, 2026

La respuesta no quedó allí. En espejo, Petinatti replicó utilizando exactamente la misma frase que le había dedicado Manini Ríos: “Nunca pensé que usted iba a caer tan bajo. Y lo digo con dolor por la alta consideración que siempre le tuve...”.

Nunca pensé que Usted iba a caer tan bajo. Y lo digo con dolor por la alta consideración que siempre le tuve... — Orlando Petinatti (@OPetinatti) March 6, 2026

Horas antes, Manini Ríos había explicado públicamente el motivo de su presencia en la embajada iraní. En diálogo con Subrayado, sostuvo que su gesto buscó expresar respeto hacia la población de ese país y recordó que mantiene vínculos con Irán desde su etapa militar.

“Estuve destinado en Irán, trabajando y viviendo en Irán durante un buen tiempo. Ahí establecí contacto con el país, tengo conocidos iraníes”, afirmó.

El exsenador también señaló que durante su período en el Parlamento integró el grupo de legisladores amigos de Irán. “Entendí que era pertinente mostrar las condolencias a un pueblo de 90 millones de iraníes, en su gran mayoría chiíes, que perdieron a su líder espiritual”, expresó.

Manini aclaró además que su gesto “no significa ninguna valoración política ni ninguna otra connotación más que eso”.