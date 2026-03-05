Qué pasa en la guerra en Medio Oriente: claves para entender la escalada, el impacto y la situación actual

La guerra en Medio Oriente continúa y se recrudecen los enfrentamientos, incrementándose la cantidad de países involucrados y, por tanto, las potenciales consecuencias. A los ataques iniciados el sábado por Estados Unidos e Israel sobre Irán, que dieron muerte al ayatolá Alí Jameneí, se sumaron bombardeos cruzados y nuevas amenazas.

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente

Israel y EE.UU. obtuvieron "triunfos históricos" en la guerra, según la oficina de Netanyahu

Israel y Estados Unidos han obtenido "triunfos históricos" en su guerra contra Irán, sostuvo este jueves el despacho del primer ministro Benjamin Netanyahu. La portavoz Shosh Bedrosian aseveró que los ataques que comenzaron el 28 de febrero eran necesarios porque Irán había reactivado sus planes para construir una bomba nuclear en búnkeres subterráneos y había indicios de la intención de Teherán de "atacar a Israel y a las fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente".

"Israel y Estados Unidos han conseguido juntos triunfos históricos en la protección de nuestros ciudadanos y del mundo civilizado", afirmó la portavoz.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: EFE

Más de 1.200 muertos en Irán, según cifras de la agencia oficial de noticias

La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó este jueves que el saldo de muertos desde el inicio el sábado de los ataques de Estados Unidos e Israel asciende a 1.230 personas. El balance anterior, publicado el miércoles, fue de 1.045 muertos, entre civiles y soldados.

Irán dice haber atacado base de EEUU en Irak

El ejército iraní afirmó este jueves que lanzó un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, según un comunicado transmitido por la televisión estatal.

Azerbaiyán, alcanzado por drones disparados por Irán

Dos personas resultaron heridas este jueves en el exclave azerbaiyano de Najicheván, al impactar dos drones disparados desde Irán contra un aeropuerto y cerca de una escuela, según las autoridades locales.

El ejército iraní negó haber lanzado drones a Azerbaiyán, y acusó a Israel de llevar a cabo acciones para "perturbar las relaciones entre países musulmanes".

Misil destinado a Turquía

Un misil balístico lanzado el miércoles desde Irán tenía como objetivo Turquía, confirmó el jueves a AFP un responsable de la OTAN, contradiciendo a un responsable turco que afirmó que el misil tenía como objetivo una base militar en Chipre.

Este incidente marca la primera vez que Turquía, miembro de la alianza y vecino de Irán al noroeste, se ve involucrada en la guerra en Medio Oriente.

Refuerzos europeos a Chipre

España e Italia anunciaron este jueves que enviarán recursos navales a Chipre, cuatro días después de un ataque de drones iraníes contra la base británica de Akrotiri en esta isla del Mediterráneo oriental.

Estos refuerzos navales se suman a los buques de guerra enviados por Francia y Grecia, y el que debe mandar el Reino Unido. En la isla se encuentra este jueves de visita el ministro de Defensa británico, John Healey.

Irán reivindica ataque al aeropuerto Ben Gurion

Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber lanzado misiles al aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, y a una base aérea israelí situada en el mismo.

Residentes frente a un cráter en la escena de un ataque con misiles iraníes cerca de la ciudad israelí de Tel Aviv, el 5 de marzo de 2026. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP

Irán envía otro buque a Sri Lanka

Un segundo buque de guerra iraní se dirige hacia Sri Lanka, en el océano Índico, un día después de que un submarino estadounidense torpedease una fragata iraní, declararon las autoridades esrilanquesas.

Sri Lanka recuperó los cadáveres de 84 marinos. Una treintena de tripulantes fueron rescatados gravemente heridos, y decenas más siguen desaparecidos.

Se trata de la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de acción desde la II Guerra Mundial. El hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena se produjo frente las aguas de Sri Lanka y el Pentágono mostró un vídeo del ataque y la potente detonación que hundió el navío.

Explosiones en Catar, Baréin y Arabia

Qatar es blanco de un "ataque con misiles", anunció el Ministerio de Defensa poco después de que se escucharan fuertes explosiones en la capital, Doha. Periodistas de AFP también escucharon explosiones sobre la capital de Baréin, Manama.

En la capital de Arabia Saudita, Riad, algunos diplomáticos occidentales recibieron la orden de refugiarse. En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, seis trabajadores extranjeros resultaron heridos en una zona industrial por la caída de restos de un dron interceptado, informaron el jueves las autoridades del emirato del Golfo.

EE.UU. pide a Israel seguir "hasta el final"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó según un comunicado de su oficina que su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, le ha instado a continuar la operación "hasta el final".

Irán acusa a EE.UU. e Israel de ataques "deliberados" a civiles

Irán acusó el jueves a Estados Unidos e Israel de atacar "deliberadamente" zonas civiles. "Nuestro pueblo está siendo brutalmente masacrado mientras los agresores apuntan deliberadamente a zonas civiles y a cualquier lugar que crean que causará el máximo sufrimiento y pérdidas humanas", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, en X.

Un voluntario se encuentra entre los escombros de edificios destruidos en el sitio de un ataque aéreo israelí en la ciudad libanesa de Nabatieh el 5 de marzo de 2026. Foto: MOUHAMMAD AL-ZANATY/AFP

Ataques en Teherán por parte de Israel

El ejército israelí lanzó otra serie de ataques "a gran escala" contra Teherán, apuntando "contra las infraestructuras del régimen" iraní, según un comunicado militar. La agencia de noticias iraní Tasnim informó de varias explosiones en la capital.

Internet cortado en Irán

El corte de internet en Irán ya va por su quinto día, "y la conectividad se mantiene en torno a un 1% de su nivel habitual", indicó la web especializada en ciberseguridad NetBlocks.

Una ambulancia en medio de los escombros de edificios destruidos en el sitio de un ataque aéreo israelí en la ciudad libanesa meridional de Nabatieh el 5 de marzo de 2026. Foto: MOUHAMMAD AL-ZANATY/AFP

Presunta muerte de un jefe de Hamás

La agencia estatal de noticias libanesa Ani afirmó este jueves que un ataque israelí mató a un jefe del movimiento islamista Hamás en un campo de refugiados palestinos del norte de Líbano.

Wasim Atalá al Ali y su esposa murieron cuando "un dron enemigo atacó su vivienda" en el campo de Beddawi, informó Ani, que lo describió como un alto cargo de Hamás.

Economía mundial puesta "a prueba", según el FMI

El conflicto en Medio Oriente está poniendo "a prueba una vez más" la resiliencia económica mundial, afirmó este jueves la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo", añadió.

China pide a sus refinerías suspender las exportaciones

China ha pedido a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasoil y nafta porque la guerra plantea el riesgo de una escasez de suministro, informó el jueves la agencia Bloomberg.

Beirut, objetivo una vez más

El este y el sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá, fueron objeto de nuevos ataques aéreos la madrugada del jueves.

La agencia de noticias libanesa Ani afirmó que seis miembros de dos familias murieron en ataques aéreos sobre el sur del país. Y en el este, lejos de la frontera con Israel, un ataque alcanzó un vehículo y mató a dos personas, según el Ministerio de Salud.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el Dahye, un suburbio predominantemente chií en el sur de Beirut, Líbano, el 4 de marzo de 2026. Foto: Wael Hamzeh/EFE.

Ministro israelí advierte que el suburbio de Beirut sufrirá la misma devastación que Gaza

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, advirtió este jueves a los residentes de los suburbios del sur de Beirut que la ciudad se enfrentará a una devastación similar a la de Gaza.

"Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Jan Yunis", declaró Smotrich en referencia a una localidad del sur de Gaza arrasada por los bombardeos israelíes durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.

"Hezbolá cometió un grave error y pagará un alto precio. Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo de Hezbolá", añadió en un comunicado en video, durante su visita a la frontera norte de Israel.

AFP