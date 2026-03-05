Sucesión en Irán: la Guardia Revolucionaria impulsa el ascenso de Mojtaba Jamenei

Los clérigos de alto rango responsables de seleccionar al próximo líder supremo de Irán se reunieron el martes para deliberar, y el hijo del asesinado ayatolá Ali Jamenei, emergió como el claro favorito. Tres funcionarios iraníes familiarizados con las deliberaciones afirmaron que los clérigos estaban considerando anunciar que Mojtaba Jamenei sería el sucesor de su padre la mañana del miércoles, pero que algunos habían expresado reservas, temiendo que esto pudiera exponerlo como blanco de Estados Unidos e Israel.

Los clérigos, conocidos como la Asamblea de Expertos, celebraron dos reuniones virtuales, una por la mañana y otra por la tarde. Israel atacó un edificio en Qom, uno de los principales centros de poder del chiismo, donde la asamblea tenía previsto reunirse para elegir al nuevo líder supremo, pero el edificio estaba vacío, según la agencia de noticias Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Vali Nasr, experto en Irán y el islam chiita de la Universidad Johns Hopkins, dijo que Mojtaba Jamenei sería una elección sorprendente y potencialmente reveladora. “Estuvo previsto para ser el sucesor durante mucho tiempo”, dijo Nasr, “pero en los últimos dos años, pareció haber desaparecido del radar. Si es elegido, sugiere que es un sector mucho más radical de la Guardia Revolucionaria el que ahora está al mando”.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, es una figura influyente aunque solitaria que ha operado en las sombras del imperio de su padre, quien murió el sábado en los ataques contra Irán.

Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei Foto: Archivo El País

Es conocido por sus estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria. Según los tres funcionarios, la Guardia impulsó su nombramiento, argumentando que poseía las cualificaciones necesarias para dirigir a Irán en estos tiempos de crisis.

“Mojtaba es la opción más inteligente en este momento porque está muy familiarizado con la gestión y coordinación de los aparatos de seguridad y militares”, dijo Mehdi Rahmati, analista en Teherán. “Ya estaba a cargo de esto”. Rahmati dijo que, sin embargo, no todos estarán contentos. “Una parte del público reaccionará de forma negativa y enérgica a esta decisión y habrá una reacción violenta”, predijo.

Los partidarios del gobierno lo verían como la continuación de un gobernante al que consideran un mártir y lo respaldarían sin reservas, afirmó Rahmati. Pero los opositores al gobierno también lo verán como una continuación del régimen, que en los últimos meses ha asesinado a miles de manifestantes.

Otros candidatos que han surgido son Ali Reza Arafi, un clérigo y jurista que forma parte del consejo de transición de liderazgo de tres personas que lleva el nombre del asesinato de Ali Jamenei, y Hassan Khomeini, nieto del padre fundador de la revolución islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Tanto Arafi como Hassan Khomeini son considerados moderados, y este último es cercano a la facción política reformista marginada en Irán.

Abdolreza Davari, un político cercano a Mojtaba Jamenei, dijo en declaraciones públicas y en entrevistas con The New York Times que si Jamenei sucediera a su padre, podría surgir como una figura al estilo del líder saudí Mohammed bin Salman.

Además Millonario y sancionado por EE.UU. desde 2019 Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos dijo que Mojtaba Jamenei “representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”. Alí Jamenei “delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo”, quien trabajó “en estrecha colaboración” con los Guardianes de la Revolución “para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos”, añadía. Según Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero. AFP

Farnaz Fassihi / The New York Times