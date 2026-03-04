Conflicto en Medio Oriente: niños juegan junto a un misil iraní sin detonar que cayó en zona rural de Siria

En plena escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos que sacude Medio Oriente, un misil iraní cayó en el pueblo de Qazaljo, en la ciudad de Qamishli, Siria. El artefacto explosivo no detonó y llamó la atención de los vecinos de la zona, que se acercaron a inspeccionar el misil y sacarle fotos.

Las imágenes difundidas por los medios del lugar, que muestran a un grupo de niños jugando cerca del explosivo, se hicieron rápidamente virales. Qamishli queda al noroeste de Siria, cerca de la frontera con Turquía y con Irak, y es la ciudad de población kurda más importante del país.

Sirios inspeccionan un misil iraní sin detonar. Foto: Agencia EFE.

Sirios inspeccionan un misil iraní sin detonar. Foto: Agencia EFE.

Niño observa un misil sin detonar caído en Siria. Foto: EFE.

Sirios inspeccionan misil iraní sin detonar. Foto: Agencia EFE.

OTAN intercepta misil iraní dirigido a Turquía

Más temprano, las defensas de la OTAN anunciaron que habían interceptado un misil iraní sobre el Mediterraneo oriental, que iba dirigido a Turquía. Los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, sin causar víctimas ni heridos. "Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

Un resto de un proyectil de las defensas aéreas cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, señala la nota. Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la mañana del sábado pasado.

El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

La base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.

El lunes pasado, la Presidencia turca desmintió un bulo en redes sociales sobre un supuesto ataque iraní a Incirlik y subrayó que Turquía no es parte del conflicto con Irán.

Con información Agencia EFE