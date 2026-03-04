La OTAN derriba un misil iraní que iba en dirección a Turquía; Ankara advierte que responderá

El gobierno turco advirtió este miércoles de que responderá a actitudes hostiles, después de que las defensas aéreas de la OTAN, a la que pertenece Turquía, hayan interceptado un misil balístico disparado desde Irán, cuyos restos cayeron en el país. La alianza transatlántica, en tanto, condenó "los ataques de Irán contra Turquía" y aseguró que su postura de disuasión y defensa "sigue siendo firme en todos los ámbitos".

El incidente marca la primera vez que Turquía, miembro de la OTAN y vecino de Irán al noroeste, se ve involucrada en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Turquía "no dudará en defender su territorio y espacio aéreo" y "responderá a actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional", para lo que está en contacto con sus aliados en la OTAN, aseguró el jefe de Información de la Presidencia, Burhanettin Duran, en la red X.

"Se dará la respuesta adecuada, en el marco del derecho internacional, ante cualquier actitud hostil que pueda encontrarse. En este proceso, se mantendrá la consulta y la cooperación con la OTAN y nuestros aliados", dijo. "Como ha enfatizado en todo momento nuestro Presidente, Su Excelencia Recep Tayyip Erdoğan, Turquía está llevando a cabo un intenso esfuerzo diplomático para que prevalezcan la paz, la estabilidad y el diálogo en la región", añadió Duran.

A missile launched from Iran, passing through the airspace of Iraq and Syria, and heading toward Turkish airspace via the Hatay, was destroyed by NATO air defence systems. A fragment of an interceptor missile fell into an open area in Dörtyol district of Hatay, and no casualties… — Burhanettin Duran (@burhanduran) March 4, 2026

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado

Un resto de un proyectil de las defensas aéreas cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, señala la nota. Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la mañana del sábado pasado.

Tras el suceso, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, habló por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchi, para insistirle en evitar toda acción que pueda expandir el conflicto, informa la agencia turca Anadolu, citando fuentes del ministerio turco.

El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

Esa base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.

El lunes pasado, la Presidencia turca desmintió un bulo en redes sociales sobre un supuesto ataque iraní a Incirlik y subrayó que Turquía no es parte del conflicto, provocado por los ata lanzados desde el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que ha respondido Teherán con bombardeos contra países de la región, sobre todo a bases o intereses de EE.UU.

Edificio destruido tras un bombardeo en Teherán. Foto: Abdedin Taherkenareh/EFE.

Turquía "no era el objetivo", dice un funcionario

Turquía "no era el objetivo" de un misil lanzado desde Irán que se dirigía hacia su espacio aéreo y que fue abatido por los sistemas de defensa de la OTAN, afirmó este miércoles un alto funcionario turco.

"Creemos que su objetivo era una base en la parte griega de Chipre, pero se desvió de su rumbo", declaró el funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Los fragmentos del misil cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia meridional de Hatay, fronteriza con Siria y a poco más de un centenar de kilómetros de la isla de Chipre.

Por otro lado, eino Unido cuenta en Chipre con una gran base aérea, Akrotiri, alcanzada recientemente por un dron iraní en el contexto del conflicto con Estados Unidos e Israel, y con una base terrestre, Dhekelia.

Con información de EFE y AFP