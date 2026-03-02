Lo que hay que saber para entender los bombardeos y ataques militares de Estados Unidos e Israel a Irán

El sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel ordenaron una serie de bombardeos aéreos contra Teherán y otras 12 ciudades en Irán. En los ataques mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei, al ministro de Defensa Amir Nasirzadeh y al comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour.

El domingo Donald Trump, habló en un mensaje en video y dijo que el objetivo del ataque es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán. "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní", señaló. En un mensaje directo a los iraníes, Trump les aseguró que "la hora de su libertad está al alcance de la mano". "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", añadió. Además, les recomendó que por el momento, "permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes".

Por su parte el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfatizó que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán durará "el tiempo que sea necesario". "Esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión, más de 12 horas después de que empezara esa ofensiva

Irán respondió atacando territorio israelí y las bases norteamericanas de Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que Teherán utilizará "todas sus capacidades defensivas y militares en virtud del derecho legítimo a la autodefensa" para proteger la integridad de Irán.

Días atras, los tres países negociaban el avance del programa nuclear iraní hasta que los bombardeos interrumpieron la vía diplomática. El último enfrentamiento bélico fue en junio de 2025, cuando Israel e Irán tuvieron 12 días de ataques.

Trump supervisa el ataque a Irán con su equipo de seguridad desde su residencia en Florida @WhiteHouse/EFE

Los objetivos no son solo Irán. El ejército israelí afirmó este lunes llevar a cabo un "ataque de envergadura" en el "corazón de Teherán" y bombardeos simultáneos "con cientos de aviones" en Irán y también en Líbano. El portavoz castrense, Effie Defrin, advirtió que Hezbolá pagará "caro" el haber lanzado "una salva de misiles" y "de drones" contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en la operación estadounidense-israelí. Por ahora, el ejército israelí afirma haber matado al jefe de los servicios de inteligencia del grupo, Husein Mukalled.

¿Cuáles fueron las razones de Trump para el ataque?

El presidente estadounidense Donald Trump expuso este lunes por primera vez una lista precisa de cuatro objetivos para la guerra en Irán, en una declaración realizada en la Casa Blanca. Para justificar la operación militar lanzada el sábado, aseguró que había aprovechado la "última y mejor oportunidad" para atacar.

"Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán", declaró Trump, quien habló sobre el conflicto antes de una ceremonia de entrega de condecoraciones.



"Segundo, estamos aniquilando su Armada", añadió.



"Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear", continuó.



"Por último, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras", concluyó Trump, en referencia a los grupos armados vinculados a Teherán en Oriente Medio, como el Hezbolá libanés o el Hamás palestino.

¿Qué se sabe del programa nuclear iraní?

Estados Unidos y las potencias occidentales acusan a Teherán de buscar el desarrollo de armas nucleares, aunque las autoridades islámicas lo niegan. Estados Unidos presiona por una prohibición total de todo enriquecimiento de uranio, incluso para fines civiles, mientras que Teherán sostiene que su programa nuclear es estrictamente pacífico, a pesar de enriquecer uranio al 60%, nivel que supera los requisitos civiles.

Washington y Teherán iniciaron conversaciones indirectas en Ginebra para intentar revivir un acuerdo sobre el programa nuclear iraní pero el comienzo de los ataques frustró cualquier vía diplomática.

En su discurso del estado de la Unión ante el Congreso la semana pasada, Trump habló de las "siniestras ambiciones nucleares" de Irán y acusó a Teherán de buscar desarrollar armas capaces de alcanzar Estados Unidos.

La última ronda de negociaciones concluyó el jueves sin acuerdo, mientras se informaba que Washington buscaba ampliar las conversaciones para incluir el programa de misiles balísticos de Irán y su red de aliados regionales.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, advirtió el viernes que Washington debe abandonar sus "excesivas demandas" si espera asegurar un acuerdo, sin especificar a qué términos se refería.

Por otro lado está la disputa por el estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán y puerta de entrada al golfo Pérsico. Es el principal cuello de botella de hidrocarburos del mundo. Es que por allí pasa el 20% del gas y el petróleo que se consume en el mundo. Durante años, Irán ha amenazado con bloquearlo.

¿Quién era Alí Jamenei y qué pasará ahora con su muerte?

El ayatolá Ali Jamenei durante el acto de votar. Foto: Atta Kenare/AFP.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a Jamenei como "una de las personas más malvadas de la historia” y anunció su muerte luego de ataques lanzados por su país e Israel.

El ayatolá Ali Jamenei era el líder supremo de Irán desde 1989, cuando se convirtió en el sucesor del ayatolá Ruholá Jomeini como líder supremo de la república islámica. Murió este sábado a los 86 años en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos.

Algunos de los líderes iraníes asesinados durante la operación. Fuente: Fuerzas de Defensa de Israel

En 1979 comienza su rápido ascenso al poder cuando es nombrado por Jomeini viceministro de Defensa y posteriormente jefe de los Guardianes de la Revolución, la fuerza de élite del régimen iraní. En 1981 se convierte en el primer clérigo en ser elegido presidente de la República Islámica y fue reelegido en 1985. El 4 de junio de 1989, tras la muerte de Jomeini, es elegido líder supremo apenas un año después del fin de la guerra con Irak que duró entre 1980 y 1988. A lo largo de décadas reprimió brutalmente una serie de protestas, como la movilización estudiantil de 1999, las manifestaciones masivas desencadenadas en 2009 por unas controvertidas elecciones presidenciales y una ola de contestación en 2019.

Siempre con turbante negro y una espesa barba blanca, Jamenei también sofocó duramente el movimiento "Mujer, Vida, Libertad" de 2022-2023, desencadenado por la muerte de Mahsa Amini, detenida por supuestamente infringir el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres.

El 17 de enero de 2026 fue su última aparición. Afirmó que "Irán debe romper la espalda de los sediciosos" mientras las autoridades clericales reprimen brutalmente las mayores protestas contra la República Islámica en más de tres años.

La república islámica decretó un periodo de luto de 40 días y siete días festivos tras la muerte del ayatolá y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron un "castigo severo" a los "asesinos".

El régimen iraní es un régimen religioso, de ideología chiita. En 1979 la revolución islámica transformó a Irán en una república teocrática. Desde entonces, declararon a Israel y Estados Unidos enemigos del régimen. Irán acusa a los dos países de entrometerse en el régimen y querer controlar la zona, un lugar estratégico por el gas y el petróleo. Por su parte, desde Washington y Tel Aviv aseguran que Irán financia milicias y avanza en un programa nuclear con la creación de una bomba.

Bajo la Constitución de Irán, la elección de un nuevo Líder Supremo recae en la Asamblea de los Expertos, un cuerpo de 88 miembros elegido por voto popular por un periodo de ocho años.Pero los expertos deben ser revisados y aprobados por el Consejo de Guardianes, que son 12 miembros. Seis de ellos son nombrados directamente por el líder supremo y los otros seis deben ser nominados por el Poder Judicial y el Parlamento. Desde hace décadas Irán vive una crisis económica interna con protestas, detenciones masivas y desapariciones.

Tras la muerte de Jamenei el sábado, Irán está ahora mismo en manos de un triunvirato encargado de la transición.

Lo componen el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, y Alireza Arafi, dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución.

¿Quién lidera la oposición en Irán?

La activista iraní Narges Mohammadi en conferencia sobre violaciones de derechos humanos en Teherán. Foto: EFE

La oposición en Irán se encuentra reprimida y, en el caso de muchas figuras destacadas, en la cárcel, como la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, "está recibiendo proyección en los medios occidentales" y parece gozar de una popularidad creciente. Reza Pahlavi se ha posicionado como un líder potencial en una eventual transición democrática en Irán, un país al que no ha vuelto desde la revolución. Con 65 años y exiliado en Estados Unidos, llamó a los iraníes a manifestarse y a que se celebraran protestas en todo el mundo. Es una figura divisiva, sobre todo dentro de la oposición iraní. Pahlavi ha sido criticado por su apoyo a Israel, adonde realizó un viaje muy publicitado en 2023. Se ha mostrado muy crítico con la represión bajo la república islámica pero nunca se ha distanciado de los abusos cometidos durante la época de su padre en el poder.

Un manifestante muestra un cartel con el retrato de Reza Pahlavi durante una protesta contra el gobierno, en Berlín. Foto: AFP

A finales de diciembre estallaron en Teherán protestas contra el empeoramiento de las condiciones económicas que se extendieron por todo el país y se convirtieron en un movimiento de contestación al poder. Además, varias manifestaciones rechazaban el gobierno de Alí Jamenei.

Mujer sostiene la fotografía de una persona asesinada en el 40º día de luto por las víctimas del "terrorismo" Foto: AFP

La agitación, que alcanzó su punto máximo el 8 y 9 de enero, provocó una violenta represión por parte de las autoridades iraníes. La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó más de 7.000 muertes, en su mayoría manifestantes, aunque advirtió que el número real probablemente sea mucho mayor. Además más de 53.000 personas fueron arrestadas desde enero.

Con información de AFP