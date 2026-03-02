Los 4 objetivos de Trump en la guerra contra Irán: desde misiles hasta el fin del financiamiento al terrorismo

El presidente estadounidense Donald Trump expuso este lunes por primera vez una lista precisa de cuatro objetivos para la guerra en Irán, en una declaración realizada en la Casa Blanca. Para justificar la operación militar lanzada el sábado, aseguró que había aprovechado la "última y mejor oportunidad" para atacar.

"Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán", declaró Trump, quien habló sobre el conflicto antes de una ceremonia de entrega de condecoraciones.

"Segundo, estamos aniquilando su Armada", añadió.

"Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear", continuó.

"Por último, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras", concluyó Trump, en referencia a los grupos armados vinculados a Teherán en Oriente Medio, como el Hezbolá libanés o el Hamás palestino.

Hospital Gandhi de Teherán tras ser alcanzado por un misil. Foto: Abedin Taherkenareh/EFE.

¿Cuánto durará el ataque a Irán?

El alcance y duración de la llamada operación "Furia Épica" lanzada el sábado contra Irán es incierta después de que Israel y Estados Unidos lograran asesinar al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que esta "no es una guerra de cambio de régimen", si bien subrayó que se ha conseguido "un cambio en el régimen" iraní.

El jefe del Pentágono, que se negó a ofrecer un cronograma sobre los próximos pasos de la operación, aseguró que esta no tiene nada que ver con la invasión de Irak de 2003, un conflicto muy criticado por Trump, puesto que no será "interminable".

Un musulmán chií sostiene un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí. Foto: AFP.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y "llevarán algo de tiempo" hasta alcanzar los objetivos, alejando la posibilidad de un fin inminente de la intervención.

También reconoció que requerirán "trabajo duro" y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas, tras haberse registrado la muerte de cuatro militares estadounidenses en Kuwait tras un ataque iraní en represalia.

La posibilidad de desplegar tropas sobre el terreno y asumir las bajas que puedan darse en esta intervención son algunos de los mayores riesgos que asume Trump, que se comprometió durante la campaña a no intervenir en guerras fuera de Estados Unidos.

A pocos meses de que se celebren las elecciones de medio mandato, el próximo 3 de noviembre, y del impacto negativo que pueda tener para las opciones de los republicanos, según los últimos sondeos, Trump ha señalado que no le "importan las encuestas" y que está haciendo "lo correcto" en Irán.

AFP, EFE