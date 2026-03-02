Chipre confirma que los drones que dañaron base británica de la isla fueron lanzados desde el Líbano

Los drones iraníes que este lunes provocaron daños leves en la base militar británica de Akrotiri, en el suroeste de Chipre, fueron lanzados desde el Líbano, según fuentes del gobierno de Chipre citadas por la agencia de noticias CNA.

Los aparatos no tripulados fueron lanzados por el grupo integrista libanés Hezbollah, un aliado de Irán, y no pudieron ser detectados ni interceptados a tiempo debido a su pequeño tamaño y a la baja altura a la que volaban, indicaron las fuentes.

El ataque llevó a evacuaciones en el sur de la isla mediterránea, según anunció este lunes el gobierno del Reino Unido. Los ataques llegaron tras la decisión británica de autorizar a Estados Unidos a utilizar sus bases militares contra Irán.

Un manifestante sostiene una bandera iraní durante una protesta contra el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y el asesinato del líder supremo. Foto: AFP.

Los detalles del ataque a la base británica en Chipre

Un dron iraní atacó una pista de la base poco después de las 22:00 GMT del domingo, sin causar víctimas, provocando solo daños materiales leves, según las autoridades británicas y chipriotas.

Este ataque contra la base británica es el primero que afecta a un país de la Unión Europea, como es Chipre, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos estadounidense-israelíes del sábado.

La base de Akrotiri, territorio de ultramar de Reino Unido desde la independencia de Chipre en 1960, es la mayor de la fuerza aérea británica fuera de su país.

Más de 3.500 personas trabajan en la base, que cuenta con escuelas, un centro médico, iglesias, entre otras instalaciones.

Evacuación como "medida de precaución"

Familias del personal de la base fueron evacuadas el lunes "como medida de precaución" y trasladadas a viviendas cercanas, indicó el Ministerio de Defensa británico. "Nuestra base y nuestro personal continúan operando con normalidad", añadió.

Dos drones que se dirigían a la base fueron interceptados este lunes, declaró un portavoz del gobierno chipriota.

"Dos vehículos aéreos no tripulados (drones) que se dirigían hacia las bases británicas en Akrotiri fueron neutralizados a tiempo", afirmó en la red X en vocero del gobierno, Konstantinos Letymbiotis.

Letymbiotis también dijo que Nicosia pedirá garantías a Reino Unido de que la base "no se utilizará con otros fines que no sean humanitarios".

Uno de los dos principales aeropuertos de la isla, Pafos, fue evacuado, igual que los alrededores de la base de Akrotiri.

Musulmanes chiítas se reúnen durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Skardu, en la región de Gilgit-Baltistán de Pakistán. Foto: AFP.

"Reino Unido no está en guerra"

El domingo, Reino Unido dio su autorización para que Estados Unidos utilice sus bases para llevar a cabo ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes.

"Reino Unido no está en guerra", afirmó, pese a todo, el secretario de Estado británico encargado de Oriente Medio, Hamish Falconer, a la BBC.

Donald Trump reprochó a Starmer que había tardado "demasiado tiempo" en autorizar a los estadounidenses a utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico, este lunes en una entrevista al diario The Daily Telegraph.

AFP, EFE