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El País Información Política

Uruguay expresa "profunda preocupación" por "aumento de víctimas civiles" en conflicto en Medio Oriente

"Uruguay hace un llamado a una urgente desescalada, y urge a todas las partes involucradas a respetar el Derecho Internacional y retornar al camino diplomático", dice el comunicado de Cancillería.

02/03/2026, 11:39
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Una mujer se para en la ventana de su cocina, cercana al hospital Gandhi, en Teherán.
Una mujer se para en la ventana de su cocina, cercana al hospital Gandhi, en Teherán.
Foto: Abedin Taherkenareh/EFE.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE) de Uruguay emitió este lunes un nuevo comunicado con respecto al conflicto en Medio Oriente, que comenzó este sábado tras el ataque conjunto de Israel y EE.UU. a Irán y ha generado tensiones en varios países de la región.

"El Gobierno uruguayo sigue con atención la situación en Medio Oriente y expresa su profunda preocupación por la ampliación de la escalada de violencia que aumenta el número de muertes civiles, especialmente niños y niñas, y la respuesta militar iraní contra diversos Estados de la región, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Estado de Catar, Bahréin, Jordania, Iraq, Líbano, Omán, Estados y pueblos que Uruguay se solidariza", expresaron desde la Cancillería.

Hospital Gandhi de Teherán tras ser alcanzado por un misil.
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Foto: Abedin Taherkenareh/EFE.

Se dispara precio del petróleo y no se descarta que barril supere los US$ 100 tras conflicto en Medio Oriente

"Uruguay hace un llamado a una urgente desescalada, y urge a todas las partes involucradas a respetar el Derecho Internacional y retornar al camino diplomático. Rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del Derecho Internacional, no implica condonar las graves violaciones de Derechos Humanos que se cometen en el territorio del Estado agredido", agregaron.

Irán confirma ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes
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EFE

Uruguayos en zonas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán “se encuentran bien”

La Cancillería informó este sábado por la mañana que activó el procedimiento de coordinación con las embajadas de Uruguay en Qatar, Emiratos Árabes e Israel, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Misil impactó en carretera de Jerusalén
Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un automóvil destruido después de que un misil impactara en una carretera de Jerusalén.
Foto: AFP.

"Por el momento, la información que nos proporcionan es que todos los uruguayos se encuentran bien", expresaron desde Cancillería.

En tanto, el ministerio también se puso en contacto con familiares de algunas de las personas que se encontraban casualmente en esos lugares. "Todos están bien a pesar del nerviosismo que puede provocar esta situación", detallaron desde el ministerio.

Asistencia de Uruguay en Medio Oriente

Contacto de emergencia en Israel - Sección Consular en Tel Aviv

Correo electrónico:

cdtelaviv@mrree.gub.uy

Teléfono de emergencia:

+972 55 989 30 89

Contacto de emergencia en Qatar - Sección Consular en Doha

Correo electrónico:

scdoha@mrree.gub.uy

Teléfono de emergencia:

+974 50 31 61 53

Contacto de emergencia en Emiratos Árabes - Sección Consular en Abu Dhabi

Correo electrónico:

uruemirates@mrree.gub.uy

Teléfono de emergencia:

+971 54 991 6664

Para el caso de personas que se encuentren en Uruguay

Correo electrónico:

asistencia@mrree.gub.uy

Teléfono de emergencia:

098 274 616

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