Uruguay expresa "profunda preocupación" por "aumento de víctimas civiles" en conflicto en Medio Oriente
"Uruguay hace un llamado a una urgente desescalada, y urge a todas las partes involucradas a respetar el Derecho Internacional y retornar al camino diplomático", dice el comunicado de Cancillería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE) de Uruguay emitió este lunes un nuevo comunicado con respecto al conflicto en Medio Oriente, que comenzó este sábado tras el ataque conjunto de Israel y EE.UU. a Irán y ha generado tensiones en varios países de la región.
"El Gobierno uruguayo sigue con atención la situación en Medio Oriente y expresa su profunda preocupación por la ampliación de la escalada de violencia que aumenta el número de muertes civiles, especialmente niños y niñas, y la respuesta militar iraní contra diversos Estados de la región, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Estado de Catar, Bahréin, Jordania, Iraq, Líbano, Omán, Estados y pueblos que Uruguay se solidariza", expresaron desde la Cancillería.
"Uruguay hace un llamado a una urgente desescalada, y urge a todas las partes involucradas a respetar el Derecho Internacional y retornar al camino diplomático. Rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del Derecho Internacional, no implica condonar las graves violaciones de Derechos Humanos que se cometen en el territorio del Estado agredido", agregaron.
Uruguayos en zonas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán “se encuentran bien”
La Cancillería informó este sábado por la mañana que activó el procedimiento de coordinación con las embajadas de Uruguay en Qatar, Emiratos Árabes e Israel, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.
"Por el momento, la información que nos proporcionan es que todos los uruguayos se encuentran bien", expresaron desde Cancillería.
En tanto, el ministerio también se puso en contacto con familiares de algunas de las personas que se encontraban casualmente en esos lugares. "Todos están bien a pesar del nerviosismo que puede provocar esta situación", detallaron desde el ministerio.
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