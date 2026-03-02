Conflicto en Medio Oriente: se disparan precios del petróleo y no se descarta que el barril supere los US$ 100

Los precios del petróleo se dispararon el lunes en la apertura, superando brevemente los 80 dólares por barril, ya que el conflicto desencadenado por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán hace temer graves perturbaciones en el suministro de crudo.

Hacia la 02:30 GMT (23:30 de Uruguay), el barril de Brent del mar del Norte subía un 4,91% hasta 76,44 dólares, moderando sus ganancias tras haber abierto con un alza del 13% a 82 dólares después del fin de semana.

El barril de WTI norteamericano ganaba un 4,52% hasta los 70,03 dólares.

Barco que transporta combustible saliendo de las costas de Dubai. Foto: AFP.

El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes, lejos de los 61 dólares del inicio del año.

Tras el ataque del domingo a dos buques frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos y Omán, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a "evitar" la región. El precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona.

Con el conflicto regional, el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial, se ve comprometido.

No se descarta que los precios superen los 100 dólares

En teoría, los países importadores de petróleo disponen de reservas, ya que los miembros de la OCDE deben mantener 90 días de existencias de crudo, pero no se descarta que los precios superen los 100 dólares.

"En caso de una interrupción prolongada de los suministros a través de Ormuz, el petróleo crudo podría subir rápidamente hasta los 100 dólares por barril (...) especialmente si se produjeran ataques contra las instalaciones petroleras de la región", subraya Eurasia Group.

Pantalla muestra valores de la bolsa en el distrito de Jing'an en Shangai. Foto: Jade Gao/AFP.

La última vez que los precios del crudo superaron los 100 dólares fue al inicio de la guerra en Ucrania, al unísono con los precios del gas, lo que contribuyó a un ciclo inflacionista prolongado.

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.

AFP