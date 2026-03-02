Desestabilización mundial del transporte del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron ayer domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para abril, un volumen superior a lo previsto, ante la desestabilización del transporte de crudo derivada del conflicto de Irán. Se calcula que el precio del petróleo también continuará subiendo y podría llegar a los US$ 100 el barril en algún momento. Por lo pronto, dos barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, en las puertas del Golfo. Y las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), entre otras, suspendieron su circulación por ese estrecho, que es crucial como pasaje para el abastecimiento mundial del crudo.

En la reunión de la OPEP participaron cinco miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia) y tres aliados (Rusia, Kazajistán, Omán). Los ocho miembros del grupo “acordaron un ajuste de la producción de 206.000 barriles diarios”, que “se aplicará en abril”, según un comunicado que no menciona la situación en Irán y se limita a invocar el equilibrio del mercado.

El incremento anunciado es superior a los 137.000 barriles diarios suplementarios que habían anticipado los expertos del sector antes de que estallara el sábado el conflicto en Irán. Con todo, se espera que el precio del crudo aumente considerablemente en los próximos días. “Es una señal, pero no una solución. Si el petróleo no puede transitar por el estrecho de Ormuz, 206.000 barriles adicionales por día pesarán muy poco a la hora de calmar el mercado”, indicó Jorge León, analista en Rystad Energy.

El conflicto abierto el sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y su represalia pone en serio peligro el tránsito marítimo del crudo por el estrecho de Ormuz, por donde pasa habitualmente el 20% del petróleo consumido a nivel mundial.

Irán anunció a la UE el cierre “de facto” del estrecho de Ormuz. Y desde los primeros bombardeos israelo-estadounidenses, la república islámica respondió disparando misiles y drones contra monarquías árabes situadas en la otra orilla del Golfo, como Arabia Saudita, Baréin, Emiratos y Catar, que albergan bases norteamericanas. El precio del barril de Brent había integrado ya antes del sábado la prima de riesgo geopolítico, y escalado a más de 72 dólares. Hoy lunes podría seguir subiendo con fuerza.

Y es que “en este momento la logística y el riesgo del tránsito cuentan más que los objetivos de producción”, apunta León. “Podrán utilizarse infraestructuras alternativas a Oriente Medio para evitar pasar por el estrecho [de Ormuz], pero el impacto neto se mantiene en una pérdida efectiva de entre 8 y 10 millones de oferta de barriles de petróleo crudo”, explicó.

Ataques

Dos barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, informaron agencias de seguridad marítimas ayer domingo, en el segundo día de bombardeos iraníes en el Golfo en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Un barco fue alcanzado frente a la costa de Omán, indicó la agencia de seguridad marítima británica UKMTO.

Otro fue golpeado frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, afirmaron la UKMTO y la compañía privada de seguridad marítima Vanguard Tech.

Ayer, la televisión estatal iraní anunció que un petrolero estaba “naufragando” tras haber sido atacado cuando pasaba “ilegalmente” por el estrecho de Ormuz, pero no aportó más precisiones al respecto.

En las imágenes difundidas por televisión, se veía una espesa humareda negra emanando del petrolero, en llamas.

El sábado, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que esa vía estaba cerrada “de facto” a la navegación, y que era peligroso utilizarla a causa de los ataques estadounidenses e israelíes. La Fuerza Naval de la UE afirmó por su parte que los Guardianes de la Revolución habían avisado por mensaje radiado a los navíos de que el tránsito por el estrecho de Ormuz “no está autorizado”.

Navieras

Las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) han anunciado la suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo global, ante el incremento de las tensiones en Oriente Medio.

En un comunicado, Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, ha explicado que la decisión se mantendrá hasta nuevo aviso, lo que podría provocar retrasos, desvíos o ajustes de horarios en los servicios que hacen escala en puertos del Golfo Pérsico.

Además, la compañía ha anunciado la reconfiguración de sus rutas tradicionales a través de Bab el Mandeb y el Canal de Suez, priorizando la seguridad de su tripulación. Según Maersk, una vez que la situación de seguridad se estabilice, continuará priorizando la ruta Trans‑Suez, considerada la forma más rápida, sostenible y eficiente para conectar Asia, Oriente Medio, Europa y la costa este de Estados Unidos.

Por su parte, MSC también ha suspendido sus operaciones en el estrecho de Ormuz. La compañía ha asegurado que las reservas se reanudarán una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

Con información de EFE y AFP