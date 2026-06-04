"Sucesión de fenómenos anómalos": meteorólogo señala "situación atmosférica totalmente atípica" en Uruguay

El meteorólogo José Serra advirtió que Uruguay atraviesa una situación atmosférica “totalmente atípica” para la época del año, marcada por "temperaturas superiores a las normales" y "elevados niveles de humedad relativa que se extenderán durante varios días".

En diálogo con El País, Serra explicó que el fenómeno responde a "la presencia de un potente sistema de alta presión, un anticiclón ubicado sobre el Océano Atlántico, que genera vientos del norte y noreste y favorece el ingreso de aire más cálido y húmedo al territorio nacional".

Según Serra, esta configuración "está asociada además a sistemas presentes en niveles medios y bajos de la atmósfera, lo que provoca una nueva situación de bloqueo atmosférico sobre Uruguay". Como consecuencia, el denominado “pseudo veranillo” que se instaló en los últimos días continuará al menos hasta el viernes, manteniendo "temperaturas por encima de los valores habituales para comienzos de junio".

El meteorólogo señaló que la humedad relativa se mantendrá "en niveles muy elevados, en torno al 85%, durante varios días consecutivos". "Este escenario favorecerá la formación de nieblas y neblinas, especialmente durante las noches y primeras horas de la mañana", acotó. También adelantó que entre lunes y martes de la próxima semana podrían registrarse lluvias en la región.

Gente en kayak pescando frente a la rambla de Punta Gorda en día de niebla en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, Serra indicó que este jueves se registraron máximas de 24 °C en el norte del país, 22 °C en el oeste y 19 °C en Montevideo, valores superiores a los esperados para esta etapa del otoño, cuando el país se encuentra a pocas semanas del inicio del invierno astronómico.

Serra sostuvo que, si bien este tipo de episodios pueden ocurrir durante el otoño, lo inusual es la "sucesión de fenómenos meteorológicos anómalos observados desde mayo". Recordó que "durante la primera decena de ese mes se registraron precipitaciones muy por encima de lo normal, mientras que a mediados de mayo se produjo un período de 11 días con características invernales y temperaturas bajo cero en varias zonas del país". Posteriormente, otra masa de aire dio lugar a "cerca de 12 días consecutivos de nieblas persistentes".

Ahora, agregó, junio comenzó con "una nueva anomalía térmica, caracterizada por temperaturas positivas por encima de los valores normales para la época". Para el meteorólogo, la persistencia de estas situaciones refleja "una atmósfera con comportamientos fuera de lo habitual". “Estamos ante una nueva situación de semibloqueo atmosférico, con varios días de humedad relativa muy alta. Es algo nocivo para la salud e indica que hay algo mal en la atmósfera”, afirmó.