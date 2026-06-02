¿Por qué empezó el invierno para Inumet si el solsticio es el 21 de junio? La explicación climática

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó en sus redes sociales una serie de mapas y gráficos sobre las condiciones climáticas consideradas normales para el invierno en Uruguay, señalando que la estación comenzó el 1° de junio. La referencia generó confusión entre algunos usuarios debido a que el invierno astronómico comenzará recién el próximo 21 de junio con el solsticio de invierno.

Sin embargo, la publicación se basa en el criterio meteorológico o climatológico, que define el invierno como el trimestre integrado por junio, julio y agosto. Bajo ese enfoque, utilizado habitualmente para estudios estadísticos y climáticos, la estación se considera iniciada el 1° de junio, independientemente de la fecha del solsticio.

¿Cómo suele estar el invierno en Uruguay?



El 1 de junio comenzó el invierno. Te mostramos los límites inferior y superior de la categoría normal para la precipitación acumulada en Uruguay. pic.twitter.com/9QZqSKpoVB — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) June 2, 2026

En el material difundido, Inumet explicó que para determinar qué es considerado “normal” durante el invierno se utiliza como referencia el período 1991-2020. A partir de esos registros históricos, los datos se ordenan y dividen en tres categorías o terciles: bajo lo normal, normal y sobre lo normal. Los mapas presentados muestran precisamente los límites inferior y superior de la categoría normal para la temperatura media y las precipitaciones acumuladas durante el trimestre junio-julio-agosto.

En cuanto a las temperaturas, los valores normales más elevados se registran en el norte del país. Allí, la temperatura media invernal se ubica entre 13,5 °C y 14,1 °C, mientras que en el sur y centro-sur los registros habituales son menores, con valores cercanos a los 11 °C. Montevideo y su área metropolitana aparecen dentro de una franja donde las temperaturas medias normales oscilan entre 11,1 °C y 11,7 °C.

Gente abrigada en día frío en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Precipitaciones

Respecto a las precipitaciones, los mapas muestran una distribución inversa. Los acumulados más bajos se observan en el oeste del territorio, donde los valores normales pueden situarse entre 190 y 250 milímetros durante el trimestre. En contraste, el este y noreste del país presentan los registros más elevados, con acumulados que pueden alcanzar entre 350 y 390 milímetros en el período invernal.

Mujer abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

La difusión de estos mapas coincidió con un período de temperaturas superiores a las habituales para la época, fenómeno que distintos meteorólogos han definido como una “tregua” dentro del otoño, aunque con pronósticos que anticipan el retorno de condiciones más frías durante las próximas semanas.