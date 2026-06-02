El pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 3 de junio de 2026 el pronóstico del clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, presencia de humedad en varias zonas y viento del noreste; el rango térmico nacional irá de 6°C a 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana presentará cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche continuará nuboso, con algunos períodos de algo nuboso y bancos de niebla. El viento soplará del NE a 10-30 km/h en la primera parte del día y luego del NE y E a 10-30 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas. En la tarde y la noche persistirá la nubosidad con períodos de cubierto y la misma chance de lluvias débiles; los vientos serán del NE y E a 10-30 km/h durante toda la jornada, con mínima de 7°C y máxima de 20°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto y neblinas, acompañada por viento del NE a 20-30 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo seguirá nuboso y se mantendrán las neblinas y bancos de niebla, con viento del NE y E a 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 20°C.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa, con períodos de cubierto, viento del NE a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con viento del NE a 10-30 km/h y rachas que también podrán alcanzar los 40 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 19°C.

Cielo claro con nubes en Montevideo Foto: Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con viento del NE y E a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche seguirá la nubosidad con períodos de cubierto y habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento será del NE a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con mínima de 6°C y máxima de 19°C.

Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de cubierto, y viento del NE a 20-30 km/h. En la tarde y la noche continuará nuboso, con viento del NE a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 17°C.

Antigua vivienda y arboles en campo cubierto por la neblina en Casupá. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto, acompañado por viento del NE a 20-30 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso, con viento del NE a 20-30 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 19°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.